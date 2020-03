U Istri osam novoobljelih - u pulskoj bolnici 23 pacijenta

U Istri je osam novooboljelih od koronavirusa, a među njima i Austrijanac koji je u međuvremenu napustio Hrvatsku tako da su sada u pulskoj bolnici hospitalizirane 23 zaražene osobe, izvijestio je u subotu ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Aleksandar Stojanović.

Kazavši kako se kod tih novih slučajeva uglavnom radi o osobama koje su bile vezane uz prethodno oboljele, potvrdio je kako je većina njih bilo na pogrebu ocu jednog zaraženog muškarca na području Umaga.

"Zadnjih dana imamo trinaest novooboljelih osoba, epidemija se nalazi u uzlaznoj fazi. Razlog za ovo povećanje su povećani dolasci iz Italije u prošlih 10 do15 dana i nepridržavanja izolacije. Zbog toga je dobro da smo počeli primjenjivati mjere na vrijeme", rekao je Stojanović.

Ne izlazite iz kuće bez prijeke potrebe

Upozorio je kako se uskoro može očekivati veći broj starijih zaraženih osoba. Stoga je pozvao osobe starije dobi a ne izlaze iz kuće bez prijeke potrebe.

"Nažalost bilježimo puno kršenja samoizolacije. To je sramotno, svi koji krše mjere narušavaju rad zdravstvenih službi. Sebičnim ponašanjem ugrožavaju sebe i sve oko sebe", podsjetio je Stojanović.

Ravnateljica pulske Opće bolnice dr. Irena Hrstić potvrdila je rekla je kako je među oboljelima i jedan austrijski državljanin koji je boravio u Istri i poslan je u matičnu državu na daljnje liječenje i hospitalizaciju.

"Kod 23-oje oboljelih imamo blagu kliničku sliku, trenutno su dobro, a među njima su i dvije starije osobe od 80 i 90 godina koje su zaražene COVID-19. Ove su dvije osobe u ovom trenutku dobro, ali se može predmnijevati da će oni ići u nekakvo kliničko pogoršanje", upozorila je Hrstić.

Pitanje je trenutka" kad će sve stati"

Načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije DIno Kozlevac još jednom je pozvao sve građane da se pridržavaju mjera naglasivši kako je od danas u Istri obustavljen javni gradski prijevoz te kako rade samo taxi službe.

"Tražimo i da se kretanje građana ograniči samo na ono što je najnužnije" - poručio je Kozlevac. Podsjetivši kako je Nacionalni stožer pooštrio mjere u smislu ograničenja okupljanja, on je napomenuo kako se to odnosi i na zelene površine i plaže te kako je time "poslana poruka mnogim Istranima koji su se ovih dana, nakon zatvaranja kafića i restorana, masovno počeli okupljati uz more, dovodeći u opasnost sebe i druge".

"Postoje kazne, a kontrole će vršiti Stožer i policija" - zaključio je Kozlevac koji je najavio kako će Stožer uskoro morati ograničiti i kretanje samo na one koji moraju raditi te kako je pitanje trenutka, kako je rekao, "kad će sve stati".