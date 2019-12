Pogledajte kolika je najveća kazna izrečena za najteže prometne prekršaje po novom zakonu i koliko ljudi je otišlo u zatvor

Od primjene izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama, odnosno od 1. kolovoza do 30. studenog 2019., za najteže prekršaje, za koje je propisana novčana kazna u iznosu od 10.000 do 20.000 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, sankcionirano je 3316 počinitelja koji su počinili 3520 takva prekršaja

Najviše prekršaja utvrđeno je zbog: vožnje pod utjecajem alkohola gdje je koncentracija bila veća od 1,50 g/kg – 1273 prekršaja; upravljanja vozilom prije stjecanja prava – 1176 prekršaja; upravljanja vozilom za vrijeme dok je vozaču izrečena mjera zabrane upravljanja – 546 prekršaja; odbijanja podvrgavanja ispitivanju ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina – 278 prekršaja. Od 3316 počinitelja, njih 1155 je uhićeno, a nadležnim sudovima za 2612 počinjena prekršaja predložena je novčana kazna, dok je za njih 908 predložena kazna zatvora, izvijestio je MUP.