Tuđman je mijenjao prisegu, Mesić odbacio lentu, Josipović udarao klasiku, a Grabar Kitarović došla uspinjačom: Prisjetite se inauguracija svih hrvatskih predsjednika

U utorak 18. veljače održat će se inauguracija petog predsjednika Hrvatske, bivšeg premijera Zorana Milanovića. Davanje prisege prvi put neće se održati na Markovu trgu, a okretanje novog poglavlja potaknulo nas je i da se prisjetimo toga na koji su način prisegu davali dosadašnji predsjednici

Markov trg ponovno je bio pozornica za prisegu, ovog puta trećeg predsjednika. Sama inauguracija ponovno je održana sredinom veljače, i to 2010., a značajna uloga pritom je dana glazbi, s obzirom na to da je Josipović i klasični glazbenik.

'Zadaće koje su pred Hrvatskom, a time i pred nama koji smo dobili mandat da je vodimo, velike su. Inzistirat ću na razvoju države utemeljenom na vrijednostima odgovornosti, poštenja, povjerenja, poštovanja i načelima jednakih mogućnosti, nediskriminacije i vrednovanja kroz znanje i rad, jednom riječju – na pravednosti. Inzistirat ću na razvijanju sustava koji će potaknuti građane da prihvate i žive ove vrijednosti i načela, a ne da se osjećaju gubitnicima ako to čine. Drugim riječima, inzistirat ću na sustavu u kojem će biti kristalno jasno da se korupcija i kriminal ne isplate. Imovina i društveni status stečeni na ovaj način neće biti dugog vijeka. Vratit ćemo ljudima dostojanstvo i vjeru u to da se poštenje i odgovornost isplate', kazao je u svom govoru.

Jasna Omejec pročitala je rezultate izbora, nakon čega je Grabar Kitarović dala prisegu. Grabar Kitarović vratila je u ceremoniju predsjedničku lentu, no nije ju nosila, nego joj je ona samo uručena. Uvela je i novi moment, a to je da je u jednom trenutku pripadnik Počasno-zaštitne bojne na pozornicu donio hrvatsku zastavu kojoj je predsjednica odala počast i poljubila je. U tom trenutku glumac Dragan Despot pročitao je 'Himnu slobodi' Ivana Gundulića.

Temu zajedništva provukla je i govoreći o gospodarstvu, Hrvatskoj vojsci, ali i vanjskoj politici.

Osvrnula se i na činjenicu da je prva predsjednica. 'Kao prva hrvatska predsjednica, ponosna sam što je naše društvo napravilo civilizacijski iskorak. Mnogi su me prije objave kandidature pitali – zašto ideš u to? Hrvatska još nije spremna za ženu predsjednicu. To me je dodatno motiviralo jer sam znala da naš narod zna donijeti pravu odluku. Pozorno ću pratiti poštivanje Ustava koji ravnopravnost spolova svrstava u najveće vrednote ustavnog poretka, baš kao i druge vrednote koje štite manjinske društvene skupine jer to govori o uljuđenosti društva i predstavlja mjeru poštovanja prema nama samima', kazala je u govoru.

'Nema toga što mi ne možemo postići kad smo jedinstveni. Vjerujem u te, zemljo moja Hrvatska!' zaključila je.

Nakon govora puhački orkestar HV-a izveo je 'Odu zemlji' Jakova Gotovca, ansambl Lado otpjevao je tradicionalnu pjesmu 'Lijepo pjeva za lugom djevojka', stihove 'Oproštaja' Tina Ujevića izrecitirao je Joško Ševo, krčki tanac izveo je ansambl Lado, a Radojka Šverko uz pratnju orkestra HV-a pjesmu 'Ljubim te do bola'. Za kraj je ostavljen završni prizor iz opere 'Ero s onoga svijeta' Jakova Gotovca, a koji su izvela četiri zbora - 'Lado', zbor HRT-a, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić te zbor mladih Izvor. Potonji je inauguraciju zaključio pjesmom 'Dream for the future'.

Inauguracija je koštala oko 600 tisuća kuna, a osim hrvatskih dužnosnika i predstavnika javnog života, na davanju prisege pojavilo se osam predsjednika država i to uglavnom iz regije. Na inauguraciji je posebnu pažnju izazvao premijer Srbije Aleksandar Vučić.

Inauguracija Zorana Milanovića

I Grabar Kitarović je, kao i njezin prethodnik Josipović, pokušala osvojiti drugi mandat, no hrvatski birači odlučili su se na Pantovčak vratiti predsjednika lijeve političke orijentacije.

Zoran Milanović prisegu će dati u utorak 18. veljače i već sada je jasno da će ostati zapamćen kao prvi predsjednik čija inauguracija neće biti održana na Markovu trgu.

Milanović se odlučio na skromno davanje prisege na Pantovčaku, u Uredu predsjednice, odnosno predsjednika. Na samu svečanost pozvano je 40-ak uzvanika i to mahom predstavnici izvršne, zakonodavne i sudske vlasti.

Na inauguraciju nisu pozvani strani dužnosnici, predstavnici diplomatskog zbora, kao ni predstavnici vjerskih zajednica. Jednako tako, Milanović, poput Mesića i Josipovića, na inauguraciji neće imati dodjeljivanje predsjedničke lente.