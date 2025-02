Tvrtko Jakovina o Trumpovom planu za Gazu: Raseliti 2,5 milijuna ljudi i graditi rivijeru... Ekstra šokantno!

To smo, kako je istaknuo, 'vidjeli na primjeru Kolumbije, Kanade i Meksika'.

'Ovo doista, kada imate takav šablon ponašanja, možete se i prekombinirati. U ovom trenutku, meni se čini da on definitivno stavlja pritisak na arapske zemlje, traži veći angažman Egipta, Jordana i Saudijske Arabije', kazao je.

Rekonfiguracija ove regije, istaknuo je Stier, ima za cilj 'redefinirati Bliski istok procesom pomirbe i uspostave diplomatskih odnosa između Izraela i Saudijske Arabije'.

Povjesničar Tvrtko Jakovina naglasio je kako se već pokazalo da ova pregovaračka strategija ne može uvijek dati rezultate kakve Trump želi.

'Svaki šok ostavlja tragove, čak i ako je to njegov način pregovaranja. Da šokirate, povučete do kraja, a onda tražite neki zajednički jezik, to se na ovaj način ne događa. Ovo što je u Kolumbiji, Meksiku i Kanadi naizgled uspio, to se već prije događalo. Kolumbija je već primala avione koje je Biden slao', rekao je.

Dodaje kako reakcije iz Meksika, Paname i Kolumbije pokazuju da to neće ići jednostavno.

'Ovo što se sada dogodilo, istina je da mnogi od arapskih lidera nisu osobito zainteresirani za sudbinu Palestinaca, ali javno mijenje tih kraljevina i država koje je dosad bilo neinformirano, a sada je informirano i pitanje je koliko ovo može ići da imate kolosjiek službene vlasti i onoga što se događa u društvu', kazao je.

'Ovo je ekstra šokantno, 2,5 milijuna preseliti i reći da će to biti rivijera svijeta, što to znači, tko su konobari u tim resortima, jesu li to Palestinci, rade li kao sobari, žive li u Egiptu ili Gazi. To je sve skupa nedorečno. Istina je da je pregovarač Demokrata na Bliskom istoku rekao da je predsjednik izraelske vlade Netanyahu izgledao kao mačak koji je pojeo nekoliko kanarinaca', dodao je.

Janko Bekić, politolog sa Sveučilišta obrane i sigurnosti 'Dr. Franjo Tuđman', istaknuo je kako ne misli da Trump prijeti Grenlandu.