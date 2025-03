Trump slabi poziciju Ukrajine, ali to nije ništa novo: Zapad ju je već potkopavao

Europski saveznici često nisu bili u mogućnosti dati Ukrajini oružje američke proizvodnje jer Bidenova administracija nije davala dopuštenje za to. Kad bi oružje i došlo, poput proslavljenog topničko-raketnog sustava visoke mobilnosti, poznatijeg pod skraćenicom HIMARS , nije se moglo koristiti u punom obimu. Naime SAD je zabranio da se napada teritorij Rusije, što mu je znatno smanjilo učinkovitost, a isto je vrijedilo za sve drugo jače naoružanje koje bi moglo nanijeti veliku štetu ruskim snagama i infrastrukturi. Tako se Ukrajina cijelo vrijeme bori 's jednom rukom vezanom iza leđa'.

SAD se pokazao i kao nepouzdan partner kada je paket pomoći, težak 61 milijardu dolara, bio zaustavljen šest mjeseci u Kongresu, do travnja 2024., jer su mu se protivili republikanci. U tom je razdoblju pala Avdiivka , što je bila prva velika ruska pobjeda u nekoliko mjeseci, a sve zato što Ukrajina nije imala dovoljno oružja i streljiva za obranu, što je Bidenova Bijela kuća i potvrdila, kritizirajući republikance zbog zaustavljanja paketa pomoći.

Mnogi od ukrajinskih saveznika vjeruju da ne postoji varijanta u kojoj Ukrajina pobjeđuje, nego da joj se daje dovoljno oružja da preživi i nastavi se boriti, ali ne dovoljno da pobijedi. Bivši litavski ministar vanjskih poslova Gabrielius Landsbergis rekao je za Insider da je do kraja 2022. godine imao osjećaj da postoji teorija o pobjedi Ukrajine, odnosno da 'imamo sposobnost postići strateški poraz Rusije', no da je tada krenula ruska 'nuklearna ucjena' te je to potpuno promijenilo sliku, a ukrajinski saveznici počeli su popuštati.