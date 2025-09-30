Trump rekao generalima da će vojska rješavati civilne nemire: To je unutarnji neprijatelj

Američki predsjednik Donald Trump održao je govor generalima i admiralima okupljenim u bazi Quantico u Virginiji

Okupljanje bez presedana, u kojem je ministar obrane Pete Hegseth sazvao sve generale i admirale, njih 800, održava se u bazi marinaca, a prije Trumpa, govorio je Hegseth, koji je dao do znanja da planira radikalno promijeniti smjer vojne politike SAD-a. U početnim minutama govora, Trump se pohvalio kako je u svom prvom mandatu unaprijedio vojsku, a da je u protekle četiri godine, dok je predsjednik bio Joe Biden, vojska propadala. Zatim je govorio o tome kako je preimenovao ime Ministarstva obrane u Ministarstvo rata, iako to realno ne može napraviti bez odluke parlamenta, te je rekao da je ta promjena vrlo popularna.

Nastavio je o promjeni imena Meksičkog zaljeva, kojeg je preimenovao u Američki zaljev, te se generalima požalio da jedino novinska agencija Associated Press i dalje koristi ime Meksički zaljev. Ponovio je još jednom da je dogovorio prekid mnogih ratova, a kao možda najveći je naveo Indiju i Pakistan. Rekao je da bi plan od 20 točaka koji je predložio za kraj izraelskog rata u Gazi 'moglo biti rješenje na Bliskom istoku'. 'To se nije dogodilo 3000 godina. Rekao sam: 'Koliko se dugo borite? Tri tisuće godina, gospodine', rekao je, prepričavajući razgovor. (istina je da Izraelci i Palestinci ratuju od osnivanja Izraela 1948., a da je cionistički pokret osnovan u 19. stoljeću, što je puno manje od spomenutih 3000 godina).

„To je dugo vremena, ali mislim da smo to riješili. Vidjet ćemo. Hamas se mora složiti. Ako ne, bit će im jako teško, ali tako je. Ali sve arapske nacije, muslimanske nacije su se složile. Izrael se složio. Nevjerojatna stvar, jednostavno se sve složilo', rekao je Trump. Ponovio je da je katastrofalno povlačenje američke vojske iz Afganistana dovelo do toga da je Putin izvršio invaziju na Ukrajinu. Trump je skrenuo s teme, govoreći o podršci koju je dobio na izborima od nekih policijskih i vatrogasnih organizacija. Zatim je počeo pričati o tome kako se na vatrogasce pucalo dok su bili na intervencijama, što također nije potkrijepljeno dokazima, a čime je, očito, želio opravdati slanje vojske u američke gradove s demokratskim gradonačelnicima. Ponovno je naglasio da bi trebao dobiti Nobelovu nagradu za mir, ali je rekao da će je dobiti netko tko nije napravio ništa te da će to biti uvreda za SAD ako je on ne dobije. Također je ponovio da bi Kanada trebala postati 51. američka država, prijedlog koji su kanadski dužnosnici žestoko odbacili i osudili.

Iako je uglavnom govorio kao što govori na političkim nastupima, Trump je spomenuo i neke vojne projekte koji su u razvoju, poput borbenog aviona sljedeće generacije F-47 i Zlatne kupole, obrane od prijetnji iz svemira. Kritizirao je izgled nekih brodova američke mornarice. 'Nisam ljubitelj nekih brodova koje radite. Ja sam vrlo estetska osoba. Ne sviđaju mi ​​se neki brodovi koje radite estetski. Kažu mi da je to zbog 'nevidljivosti' (stealth). Ružan brod nije nužan da bi se reklo da ste stealth', rekao je. Svako malo je spominjao svog prethodnika Bidena i što misli da je ovaj loše napravio. Ponovio je svoju neutemeljenu tvrdnju da su druge zemlje poslale opasne zatvorenike i mentalne pacijente u SAD. 'Na nas se vrši invazija iznutra. Nije puno drugačija od invazije strane sile, ali je u mnogim pogledima puno teža jer ne nose uniforme. Barem kad nose uniforme, možete ih eliminirati', rekao je Trump i dodao da je SAD pod invazijom, ali da je brzo rješava.

Vojnim je čelnicima rekao da će neki od njih biti uključeni u odgovor na 'civilne nemire', istovremeno hvaleći izvršnu uredbu koju je potpisao u kolovozu kojom se Pentagonu naređuje obuka 'snaga za brzo reagiranje' Nacionalne garde. 'Sredit ćemo ih jednog po jednog, i to će biti glavni dio za neke od ljudi u ovoj sobi. I to je rat. To je rat iznutra. Kontroliranje fizičkog teritorija, naše granice, ključno je za nacionalnu sigurnost', rekao je Trump. 'Prošli mjesec potpisao sam izvršnu uredbu o obuci snaga za brzo reagiranje koje mogu pomoći u suzbijanju civilnih nemira. Ovo će biti velika stvar za ljude u ovoj sobi, jer je to unutarnji neprijatelj i moramo se nositi s tim prije nego što izmakne kontroli', rekao je i dodao da neće izmaknuti kontroli jednom kad se generali uključe. Dodao je da je Hegsethu rekao: 'Trebali bismo neke od ovih opasnih gradova koristiti kao poligone za obuku naše vojske, Nacionalne garde, ali vojske'. Poručio je da je cilj raspoređivanja trupa suzbijanje kriminala, ali demokratski političari već su u više navrata isticali da Trump raspoređuje vojsku samo u gradovima kojima su na čelu Demokrati te su ga kritizirali da vojsku koristi kako bi suzbio politički drugačije mišljenje. Trump je rekao i da su neki bivši predsjednici koristili vojsku za održavanje mira u SAD-u, a da sada njemu neki ljudi prigovaraju kad to radi. Američki je predsjednik u svom govoru ponovno rekao da 'moramo riješiti' rat između Rusije i Ukrajine. 'Jedini način na koji to možemo učiniti je snagom. Da smo slabi, ne bi se ni javili na moj poziv. Zelenski ih mora okupiti i dovršiti to', rekao je ponavljajući da se ukrajinski i ruski predsjednici, Volodimir Zelenski i Vladimir Putin, moraju sastati kako bi se rat zaustavio. Također je rekao da je jako razočaran Putinom zato što rat u Ukrajini traje toliko dugo. 'Jako sam razočaran predsjednikom Putinom. Mislio sam da će već završiti sve. Trebao je završiti taj rat u roku od tjedan dana. I rekao sam mu: Znaš, ne izgledaš dobro. Četiri godine vodiš rat koji je trebao trajati tjedan dana. Jesi li ti tigar od papira?', rekao je Trump.