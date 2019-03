Trump prijeti da će zatvoriti granicu s Meksikom slijedeći tjedan

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u petak da će zatvoriti granicu s Meksikom slijedeći tjedan, ili samo velike dijelove granice, ukoliko Meksiko "odmah ne zaustavi nezakonite migracije koje dolaze u SAD" iz regije. Trump je prethodno opetovano ponavljao da će zatvoriti granicu s Meksikom, no ovoga puta to bi se moglo i dogoditi s obzirom na to da američka vlada ima problema s navalom migranata iz zemalja Središnje Amerike.

Viši dužnosnik ministarstva domovinske sigurnosti rekao je da ta agencija razmješta svoje osoblje iz mjesta gdje ulaze migranti na mjesta između službenih prijelaza i ureda za zaprimanje migranata. "Ako trebamo zatvoriti ulaze kako bi riješili navalu ljudi koji dolaze, to ćemo i učiniti", rekao je dužnosnik novinarima, ali je htio ostati anoniman. "Trenutno smo blizu potpunog zatvaranja bilo kojeg ulaza", dodao je.