Trump pod istragom, tri su moguće povrede zakona: Evo za što bi sve mogao biti optužen zbog posjedovanja tajnih dokumenata

Bivši američki predsjednik Donald Trump mogao bi biti kazneno gonjen i završiti u zatvoru zbog toga što je odnio službene dokumente iz Bijele kuće na svoje imanje Mar-a-Lago na Floridi, uključujući neke koji nose oznaku tajnosti

Nalog FBI-ja za pretragu Mar-a-Laga koji je u petak objavilo Ministarstvo pravosuđa otkriva da je Trump pod istragom zbog tri moguće povrede zakona : skrivanja, uništavanja ili uklanjanja dokumenata; ometanja pravde, uključujući uništenje, mijenjanje ili falsificiranje dokumenata u saveznim istragama, te moguće kršenje zakona o špijunaži, što može uključivati odbijanje predaje dokumenata koji su važni za nacionalnu sigurnost kada se to zatraži te prenošenje ili gubitak takvih informacija.

Trump je u petak na svojoj platformi Truth Social objavio da je 'pitanje nuklearnog oružja 'prijevara'. Naglasio je da surađuje s vlastima i 'pretres' je ocijenio neprimjerenom političkom odmazdom. Nalog je tužiteljima dao pravo da zaplijene dokumente s dokazima za kršenje triju zakona. Mnogi zaplijenjeni dokumenti bili su tajni, no ta tri zakona odnose se na nepropisno postupanje s dokumentima savezne vlade neovisno o tome jesu li tajni ili ne. Oni zabranjuju nedopušteno posjedovanje informacija bitnih za nacionalnu obranu, ne spominjući jesu li ti dokumenti tajni ili ne. To je kažnjivo s do deset godina zatvora za svaku povredu zakona.

Po zakonima je ilegalno skrivati ili uništavati službene američke dokumente, što je kažnjivo s do 20 godina zatvora. Savezni zakon zabranjuje namjerno odnošenje tajnih dokumenata na nedopuštenu lokaciju.