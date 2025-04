Trump napao Putina: ‘On je najveći krivac za rat u Ukrajini. Milijuni su mrtvi zbog njih trojice‘

U objavi je ponovno doveo u pitanje legitimnost izbora 2020. godine i ustvrdio da se rat ne bi dogodio da je on tada ostao predsjednik.

'Da izbori nisu bili namješteni, taj užasni rat se nikada ne bi dogodio. Biden i Zelenski napravili su užasan posao dopuštajući da ova tragedija počne. Sad ga moramo zaustaviti', napisao je Trump.

Nije ostao samo na objavama na društvenim mrežama. Tijekom susreta s predsjednikom Salvadora u Ovalnom uredu u ponedjeljak poslijepodne, Trump je dodatno elaborirao svoje stavove, istaknuvši da ‘milijuni ljudi umiru zbog troje ljudi’.

'Biden je to mogao spriječiti, Zelenski je to mogao spriječiti, a Putin to nije trebao započeti', rekao je Trump, koji je trojicu ključnih aktera sukoba imenovao redom: ‘Putin broj jedan, Biden broj dva, koji nije imao pojma što radi, i Zelenski’.

U komentaru na ukrajinskog predsjednika, Trump je bio osobito oštar:

'Kad započneš rat, moraš biti siguran da ga možeš i dobiti. Ne krećeš u sukob s nekim tko je 20 puta veći od tebe i onda se nadaš da će ti netko poslati projektile', rekao je, podsjetivši da je upravo on prvi Ukrajini dao rakete Javelin.