Trump najavio objavu svojih financija prije predsjedničke utrke: Ja sam čist i mnogo bogatiji nego što ljudi uopće misle

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u četvrtak kako će objaviti stanje svojih financija prije nego li uđe u predsjedničku utrku 2020. godine

"Ja sam čist i kada budem dao u javnost svoju financijsku objavu nešto prije izbora ona će pokazati samo jednu stvar - da sam mnogo bogatiji nego što ljude uopće misle. I to je dobra stvar", napisao je Trump na svom Twitter računu, ne navodeći detalje vezane uz tvrdnju o svome bogatstvu.

Po Trumpovim riječima, dvogodišnja istraga posebnog savjetnika Roberta Muellera o ruskom miješanju u američke izbore, koja je nedavno dovela i do osude Trumpova bivšeg savjetnika Rogera Stonea, pokazala je da su financije u redu.

Mueller je "prošao kroz sve moje financije, moje poreze, i nije našao ništa. Sad se nastavlja lov na vještice s lokalnim demokratskim tužiteljima u New Yorku koji prolaze kroz svaki financijski ugovor koji sam ikada sklopio. To se nije dogodilo niti jednom predsjedniku prije mene. To što rade nije legalno", napisao je Trump.

Trump, vlasnik međunarodnog lanca hotela i bivša TV zvijezda reality showa, prvi je predsjednički kandidat jedne velike stranke od Geralda Forda 1976. koji nije objavio iznose svog povrata poreza.

Prošlog je tjedna savezni sudac razriješio njujorškog glavnog tužitelja i poreznog povjerenika kao branitelje u Trumpovoj tužbi kojom se traži blokiranje kongresnog odbora u traženju njegovog povrata poreza u državi New York.

U međuvremenu je prizivni sud u New Yorku odlučio da Trumpova dugogodišnja računovodstvena tvrtka mora predati njujorškim tužiteljima podatke za osam godina povrata poreza.