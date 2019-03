Trump: Islamska država više nema teritorija u Siriji

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da su snage koje podupire SAD protjerale militante Islamske države (IS) iz njihova posljednjeg uporišta u Siriji.

"Ovo je IS na dan izbora. Ovo je IS danas", rekao je Trump pokazujući novinarima kartu punu crvenih točaka "prije" i praznu kartu "poslije".

Američki dužnosnici govorili su da su do četvrtka navečer trajale borbe između snaga koje podupire SAD i IS-a u posljednjem djeliću teritorija koji su držali militanti.

"Teritorijalni kalifat IS-a u Siriji potpuno je uklonjen", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders.



"IS se koristi internetom bolje nego itko, ali neka svi koji su osjetljivi na propagandu IS znaju da je potučen do nogu na svim razinama", objavio je Trump na Twitteru nešto ranije.

"Kod njih nema ničega čemu bismo se divili, oni će uvijek htjeti dati tračak nade, ali to su gubitnici na izdisaju", dodao je. "Razmislite o tome prije nego uništite svoj i život svoje obitelji!"

Bitka za Baghouz bila je posljednja u petogodišnjoj međunarodnoj operaciji protiv samoproglašenog kalifata koji je nekoć uključivao trećinu teritorija i u Iraku i u Siriji.

Stanje u tom mjestu u četvrtak je bilo drugi dan zaredom mirno, rekao je Reutersov novinar koji se tamo nalazi. Mogli su se vidjeti koalicijski zrakoplovi koji nadlijeću to područje.

Međunarodni odbor Crvenog križa objavio je da je još 2000 žena i djece stiglo u srijedu u logor al-Hol u sjeveroistočnom dijelu Sirije, koji je već primio desetke tisuća ljudi koji su bježali kako se smanjivao teritorij IS-a.

U njemu se sada nalazi više od 72.000 ljudi, među kojima 40.000 djece.

SDF poziva strane zemlje da hitno preuzmu svoje državljane, što izaziva dilemu nekih zapadnih vlada koje strahuju od povratka tih ljudi jer bi mogli postati prijetnja Europi.

Sjedinjene Države upozoravaju da je unatoč porazu u Baghouzu IS i dalje prijetnja. Neki su ostaci IS-ovaca skriveni u središnjoj sirijskoj pustinji, a drugi su pobjegli u iračke gradove gdje će voditi kampanju destabiliziranja vlade.