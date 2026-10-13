Trump ga ponovno hvali, a Musk mu daje milijune: Otkrivena golema izborna operacija

Američki milijarder Elon Musk od početka srpnja donirao je više od 276 milijuna dolara republikanskim političkim organizacijama, čime je postao najveći poznati pojedinačni donator uoči izbora za američki Kongres. Kako otkriva New York Times, Musk je tijekom aktualnog izbornog ciklusa izdvojio ukupno oko 366 milijuna dolara, više nego za predsjedničke izbore 2024. godine.

Elon Musk ponovno ulaže goleme iznose u američku politiku, iako je nakon sukoba s predsjednikom Donaldom Trumpom najavljivao da će znatno smanjiti političke donacije. Prema podacima koje su njegovi predstavnici dostavili New York Timesu, najbogatiji čovjek svijeta od početka srpnja republikanskim organizacijama i vlastitom političkom odboru America PAC donirao je više od 276 milijuna dolara. Time je postao uvjerljivo najveći poznati donator uoči izbora za Kongres, na kojima republikanci nastoje zadržati većinu u Senatu i osigurati što bolji rezultat u Zastupničkom domu. Musk je tijekom izbornog ciklusa 2025. i 2026. ukupno izdvojio približno 366 milijuna dolara za savezne političke odbore. To je znatno više od oko 290 milijuna dolara koje je donirao tijekom izbora 2024., kada je snažno podupirao Trumpov povratak u Bijelu kuću.

Čak 158 milijuna dolara za republikance u Senatu Najveći dio Muskova novca završio je u organizaciji Senate Leadership Fund, glavnom političkom odboru koji podupire republikanske kandidate za Senat. Samo tijekom ljeta Musk je toj organizaciji donirao 158 milijuna dolara, što je najveća donacija koju je taj odbor ikada primio od jednog donatora u jednom tromjesečju. Iznos je veći od ukupnog novca koji je konkurentska demokratska organizacija prikupila od svih svojih donatora tijekom istog razdoblja. Musk je dodatnih 76 milijuna dolara usmjerio organizaciji America PAC, koju je osnovao 2024. godine kako bi mobilizirao republikanske birače. Još 20 milijuna dolara donirao je organizaciji Congressional Leadership Fund, koja podupire republikanske kandidate za Zastupnički dom. Po deset milijuna dolara dobili su politički odbor koji podržava republikanskog kandidata za Senat u Teksasu Kena Paxtona te Republican Governors Association. Dodatna dva milijuna dolara izdvojena su za Republican Attorneys General Association.

Od žestoke svađe do pomirenja s Trumpom Muskovo ponovno financiranje republikanaca posebno je zanimljivo zbog njegova odnosa s Donaldom Trumpom. Nakon što je odigrao važnu ulogu u Trumpovoj predsjedničkoj kampanji 2024., Musk je dobio velik utjecaj u Bijeloj kući i sudjelovao u projektu smanjivanja državne potrošnje. No njihov se odnos prošle godine naglo pogoršao. Musk je javno kritizirao Trumpov veliki zakon o državnoj potrošnji, a sukob je prerastao u otvoreno političko prepucavanje. Milijarder je čak zaprijetio osnivanjem nove, treće političke stranke. U svibnju 2025. najavio je i smanjenje vlastitog političkog angažmana. 'Što se tiče političke potrošnje, u budućnosti ću trošiti mnogo manje', rekao je tada. Međutim, najnoviji podaci pokazuju da se dogodilo upravo suprotno. Musk je ove godine uložio više novca u republikanske političke organizacije nego tijekom prethodne predsjedničke kampanje. Istodobno su se odnosi između njega i Trumpa popravili. Prema New York Timesu, dvojica su se muškaraca tijekom posljednja dva tjedna zajedno pojavila na trima događajima i ponovno počela javno razmjenjivati pohvale. Trump je Muska prošlog četvrtka nazvao 'našim modernim Thomasom Edisonom'. Muskova organizacija pokucala na 6,5 milijuna vrata Iako Musk osobno više nije toliko prisutan na predizbornim skupovima, njegova politička organizacija razvila je veliku operaciju mobilizacije birača. America PAC djeluje u sedam saveznih država u kojima se vode važne utrke za Senat te u gotovo 36 utrka za Zastupnički dom. Prema podacima organizacije, njezini su aktivisti dosad pokucali na približno 6,5 milijuna vrata diljem SAD-a. Samo prošlog tjedna na terenu je bilo gotovo 3000 plaćenih aktivista. Većina novca koji je America PAC potrošio usmjerena je na izravno kontaktiranje birača, dok se manji dio koristi za televizijske i internetske oglase, telefonske pozive, SMS poruke i poštanske kampanje. Jedan od aktivista koji je radio za organizaciju rekao je New York Timesu da je za svaka vrata na koja bi pokucao dobivao između 1,50 i tri dolara. Strategija je usmjerena prvenstveno na birače koji već podržavaju konzervativne političke opcije, ali rijetko izlaze na izbore.

Elon Musk i Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Jim WATSON / AFP / Profimedia







+3 Elon Musk i Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Jim WATSON / AFP / Profimedia

Posebna bitka vodi se u Teksasu Jedan od glavnih prioriteta Muskove političke operacije jest utrka za Senat u Teksasu, saveznoj državi u kojoj milijarder živi i ima velike poslovne interese. America PAC ondje je potrošio više od trećine svojih prijavljenih sredstava namijenjenih ovogodišnjim izborima. Musk je osobno donirao deset milijuna dolara političkom odboru koji podržava republikanskog kandidata Kena Paxtona. Njegove velike donacije Senate Leadership Fundu prethodile su odluci te organizacije da pokrene reklamnu kampanju vrijednu 149 milijuna dolara u korist Paxtona. Prema New York Timesu, riječ je o iznimno velikom angažmanu u saveznoj državi u kojoj se političke kampanje tradicionalno više oslanjaju na televizijsko oglašavanje nego na opsežan terenski rad. Kampanja protiv demokrata usmjerena na društvena pitanja Muskova organizacija u kampanji posebno naglašava kulturna i društvena pitanja, među kojima su prava transrodnih osoba i optužbe protiv demokratskih kandidata za navodni socijalizam. U Teksasu su među glavnim metama demokratski kandidati James Talarico i Gina Hinojosa, dok se u Iowi kampanja usmjerava i protiv Josha Tureka. America PAC koristi oglase, letke i personalizirane internetske poruke kako bi potaknuo konzervativne birače na izlazak na izbore. New York Times upozorava da pojedini promotivni materijali pretjeruju u prikazivanju stavova demokratskih kandidata ili ih nazivaju socijalistima iako se oni sami tako ne predstavljaju. Organizacija promovira i digitalnu karticu America Pass, koja biračima omogućuje pristup informacijama o njihovoj registraciji te važnim izbornim datumima i rokovima.