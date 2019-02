Trump bi uskoro mogao proglasiti izvanredno stanje: Pozorno slušajte govor

Američki predsjednik Donald Trump je rekao u petak da bi uskoro mogao proglasiti 'izvanredno stanje' kako bi zaobišao Kongres i izgradio zid na granici s Meksikom

'Mislim da postoje dobri izgledi i mi to moramo učiniti', izjavio je Trump u razgovoru s novinarima u Bijeloj kući nakon sastanka o trgovini ljudima.

Hoće li on to objaviti u govoru o stanju Unije u utorak navečer pred punim sastavom Kongresa? Ne odgovorivši izrijekom na pitanje, američki predsjednik je dao na znanje da bi se to moglo dogoditi. 'Pozorno slušajte govor', rekao je.

Na pitanje o mogućnosti da ta odluka bude odmah napadnuta na sudu, odgovorio je da imaju jako čvrste pravne temelje.

Kako bi prekinuo najdulju blokadu vlade u američkoj povijesti, Trump je krajem siječnja popustio protivnicima i prihvatio privremeno financiranje saveznih službi iako za zid nisu deblokirana sredstva u iznosu od 5.7 milijarda dolara koliko je predsjednik tražio.