Trobonjača: Virus muškarcima skraćuje život za 14, a ženama za 12 godina

Molekularni biolog i član Znanstvenog savjeta Vlade Nenad Ban i imunolog Zlatko Trobonjača gostovali su u emisiji Izvan okvira televizije N1 s Ninom Kljenak. Ban je istaknuo da se ovaj koronavirus bitno razlikuje od virusa koji uzrokuje gripu: otporan je na mutaciju i sistemičan je, upale pluća su česti simptomi, a osim toga inficira i cijeli organizam

"Nismo na vrhuncu epidemije", rekao je Ban i osvrnuo se na stanje u Belgiji.

"Tamo oni još uvijek imaju, do prije zaključavanja, galopirajuću infekciju. Usprkos tome što je tamo već umrlo više od 1000 ljudi na milijun stanovnika, što ekvivalentno 5000 ljudi u Hrvatskoj. očito pandemija ne jenjava. Svi se moramo pripremiti za duge mjesece borbe protiv bolesti što će zahtijevati velike žrtve od svih nas. U ovoj situaciji je jedina strategija ta da se uspostave mjere koje će smanjiti broj zaraženih do mjere da ćemo moći pratiti tok zaraze. Jedino to će zaštiti zdravstveni sustav is priječiti iznenađenja ako se desi bilo kakva promjena u ponašanju populacije."