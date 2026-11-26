Zanima te što se događa u Hrvatskoj i svijetu? Pratiš aktualne događaje, voliš pisati, istraživati i otkrivati zanimljive priče? Želiš vidjeti kako nastaju vijesti i okušati se u radu jedne od vodećih hrvatskih digitalnih redakcija? Tportal traži studente i studentice za rad u redakciji
Tražimo znatiželjne, odgovorne i motivirane mlade ljude koji imaju osjećaj za dobru priču, žele učiti i dobro se snalaze u dinamičnom digitalnom okruženju.
Što ćeš raditi?
- Pratiti aktualne događaje u Hrvatskoj i svijetu
- Pisati i pripremati vijesti i druge novinarske sadržaje
- Istraživati teme i provjeravati informacije
- Sudjelovati u svakodnevnom radu digitalne redakcije
- Učiti o distribuciji sadržaja na društvenim mrežama i digitalnim platformama
Što očekujemo od tebe?
- Odlično poznavanje hrvatskog jezika
- Dobro poznavanje engleskog jezika
- Interes za aktualna društvena, politička, gospodarska ili kulturna događanja
- Snalažljivost, odgovornost i inicijativu
- Spremnost na timski rad i učenje
Što ti nudimo?
- Plaćeni studentski posao
- Rad uz iskusne novinare i urednike
- Praktično iskustvo u digitalnom novinarstvu
- Priliku za razvoj novinarskih i digitalnih vještina
- Dinamično radno okruženje u kojem nijedan dan nije isti
Nije važno imaš li prethodno novinarsko iskustvo. Važno nam je da si znatiželjan, da znaš postavljati dobra pitanja i da želiš učiti.
Ako se prepoznaješ u ovom opisu, pošalji nam životopis i nekoliko rečenica o sebi i tome zašto želiš raditi na tportalu do 15. prosinca 2026. na adresu e-pošte urednik@tportal.hr.
Studenti koji prođu selekcijski postupak bit će pozvani na razgovor, nakon čega će uredništvo donijeti odluku o najboljem kandidatu.