Tražimo znatiželjne, odgovorne i motivirane mlade ljude koji imaju osjećaj za dobru priču, žele učiti i dobro se snalaze u dinamičnom digitalnom okruženju.

Što ćeš raditi?

Pratiti aktualne događaje u Hrvatskoj i svijetu

Pisati i pripremati vijesti i druge novinarske sadržaje

Istraživati teme i provjeravati informacije

Sudjelovati u svakodnevnom radu digitalne redakcije

Učiti o distribuciji sadržaja na društvenim mrežama i digitalnim platformama

Što očekujemo od tebe?

Odlično poznavanje hrvatskog jezika

Dobro poznavanje engleskog jezika

Interes za aktualna društvena, politička, gospodarska ili kulturna događanja

Snalažljivost, odgovornost i inicijativu

Spremnost na timski rad i učenje

Što ti nudimo?

Plaćeni studentski posao

Rad uz iskusne novinare i urednike

Praktično iskustvo u digitalnom novinarstvu

Priliku za razvoj novinarskih i digitalnih vještina

Dinamično radno okruženje u kojem nijedan dan nije isti

Nije važno imaš li prethodno novinarsko iskustvo. Važno nam je da si znatiželjan, da znaš postavljati dobra pitanja i da želiš učiti.

Ako se prepoznaješ u ovom opisu, pošalji nam životopis i nekoliko rečenica o sebi i tome zašto želiš raditi na tportalu do 15. prosinca 2026. na adresu e-pošte urednik@tportal.hr.

Studenti koji prođu selekcijski postupak bit će pozvani na razgovor, nakon čega će uredništvo donijeti odluku o najboljem kandidatu.