Tomašević: Cijene vrtića i javnog prijevoza zasad neće rasti, ali...

Na pitanje ima li više saznanja o ubojstvu u Paromlinskoj kazao je da nema te da je razgovarao s načelnikom PU zagrebačke te da je istraga u tijeku. "Ove godine u Zagrebu su bila tri ubojstva i sva su riješena. Lani ih je bilo pet, što je za dva manje u odnosu na godinu dana prije, i prošla je godina po izvješću policije bila najbolja po svim pokazateljima u zadnjih 20 godina. Znači, grad je prošle godine bio najsigurniji u zadnjih 20 godina."

Na pitanje bi li on noću prošetao područjem starog paromlina, Tomašević je na Novoj TV kazao: "Pa bih, s obzirom da sam pored i radim do kasno navečer. To su ruševine koje su pred nosom bivšeg gradonačelnika bile dva desetljeća. Kao što znate, ili će se stara zgrada Zagrebačke banke u Paromlinskoj srušiti od strane privatnog vlasnika, ili će ju Grad srušiti pa mu isporučiti račun. Izgleda da je ipak započelo rušenje u njegovoj režiji, ali mi smo rekli čim smo došli na vlast da to nećemo tolerirati."