Tomašević obećao izradu novog GUP-a za potrebe razvoja Sesveta

Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Tomislav Tomašević obišao je u subotu Sesvete te najavio izradi novog Gradskog urbanističkog plana (GUP) koji će pratiti nove urbane potrebe razvoja Sesveta.

Njime će biti uređena i industrijska zona bivše mesne industrije Sljeme koja je trenutno neadekvatno pozicionirana. “Novim GUP-om treba izmjestiti industrijsku zonu, a taj prostor pretvoriti u mješovitu namjenu koja uključuje poslovne i stambene prostore, ali i zeleni koridor koji će spojiti 'zelenu' Medvednicu, kroz Sesvetsku dolinu, uz potok Vuger, sa “plavom” Savom", kazao je Tomašević.

Obećao je produžetak Branimirove ceste kao jedan od najvažnijih cestovnih projekata, tako da funkcionira kao obilaznica i da se spoji s autocestom za Varaždin. čime će postati alternativni pravac potpuno zakrčenoj Zagrebačkoj cesti.

Za oživljavanje Sesveta i unošenje kvalitete u život stanovnika nužan razvoj rekreativnih sadržaja, te je potrebno obnoviti sportska igrališta koja su nedavno uklonjena te tako obnoviti i rekreativnu zona centra Sesveta.

Tomašević je rekao i kako je neprihvatljivo da se za vrijeme špice javnim autobusom od Sesvetskog Kraljevca do Borongaja vozi duže nego od Karlovca do Zagreba. Isto tako je porazno da su se roditelji iz Sesvetskog Kraljevca prije 15 godina peticijom pokušali izboriti dječji vrtić koji još uvijek nije realiziran, iako za to postoji namjenska površina.