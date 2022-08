Toksikologinja objasnila što se dogodilo u termama Tuhelj i koliko je klor opasan

Maja Knepr Šegina, toksikologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Dnevniku N1 televizije komentirala je što se točno dogodilo u Termama Tuhelj.

Knepr Šegina je objasnila za N1 o kakvoj je točno kemijskoj reakciji bilo riječ.

“Natrijev hipoklorid je izuzetno jaka kemikalija koja se koristi u dezinfekciji vode općenito i bazenske vode. Tu vodu prije korištenja treba dobro pripremiti da bi bi kasnije voda bila optimalne pH vrijednosti, dodaju se još neki dodaci unutra”, kazala je pa nastavila:

“U ovom slučaju tu mora ići pH- koji je, prema sastavu i informacijama koje smo jučer dobili, sumporna kiselina. Došlo je zapravo do reakcije neutralizacije – lužnato plus kiselo i to je dosta jaka reakcija gdje isplinjuje klor. To se treba provoditi u kontroliranim uvjetima.”

Navela je da je u ovom slučaju došlo do nekontrolirane reakcije. “Stvorila se ta količina klora koja je kroz ventilacijskih sustava došla do korisnika.”