Jutros u 6 sati i 24 minute bilo je točno mjesec dana otkako je Zagreb pogodio jak potres. Seizmolog Krešimir Kuk otkrio nam je što su o velikom potresu doznali u proteklom razdoblju 'čitajući' štetu. Kaže da je Zagreb od tada pogodilo preko tisuću potresa te da je seizmička aktivnost trenutno slaba, slabija nego što su očekivali. Veliki potres je, napominje, ogolio i našu slabu opremljenost uređajima koji bilježe potrese

'Prvo je ono što smo stalno trubili: stare zgrade najviše su stradale. Stari dio grada je uz to davno građen pa su veziva kojim su cigle spojene izgubila čvrstoću. Drugo, pokazalo se prema štetama da je u starom cijelu centra više štete bilo u smjeru sjever-jug . U samom mehanizmu nastanka potresa normalno je da se u jednom smjeru više energije potroši nego u drugom. Kod nas se to baš vidi, posebno po zabatnim zidovima. U tom smjeru bila su dominantna oštećenja. To ne znači da ih nije bilo i drugdje, no ovo se moglo primijetiti', objašnjava.

Potresa u Zagrebu je manje, no proteklih dana bio je potres u Dubrovniku, pa na sjeveru Italije, dva oko Rijeke. Jesu li oni povezani, pitamo ga. 'Ima to veze, to je nekoliko stotina kilometara udaljenosti i povezano kao jedna cjelina Zemljine kore. Ipak, ne može se direktno govoriti da je zagrebački potres pokrenuo to. No definitivno sva aktivnost ide od jugoistoka prema sjeverozapadu, od potresa u Turskoj i Grčkoj, preko Albanije i Crne Gore, pa kod nas te u Sloveniji i oko Rijeke. Sve je to na pravcu pružanja ploča', objašnjava.

Seizmička aktivnost na zagrebačkom području se smiruje. 'Imamo jako malo potresa. Manje nego što smo očekivali. Bit će ih sigurno još, no kako raspoređenih, to je pitanje', kaže Krešimir Kuk.

Pitamo ga je li detektiran rasjed u epicentralnom području na samoj površini zemlje, s obzirom na to da su se nakon potresa pojavile neke snimke koje bi ukazivale na to. Kaže da nije bila riječ o rasjedima, već o klizištima koja je aktivirao potres. Nema za sada podataka da se rasjed može vidjeti. No tu se otvara drugi problem. Iako se rijetko kada potresni rasjed može vidjeti okom, mogao bi biti lakše lociran da postoji gušća mreža seizmoloških postaja. 'Nemamo dovoljno instrumenata, a da smo ih imali, znali bismo bolje i preciznije ponašanje naših rasjeda. Neka bogatija zemlja stavila bi puno instrumenata i onda imala detaljne podatke', objašnjava.

Zgrade su nakon ovog potresa manje otporne na sve sljedeće

Na pitanje smatra li da će se to promijeniti nakon ovog potresa, kaže: 'Do sada je u svim zemljama bio slučaj da se nakon jačeg potresa stvari promijene jer odgovorni shvate da to nije bez veze.' Nada se da će se svijest o tome promijeniti i kod nas, no skeptičan je. Boji se da će se sva šteta pokrpati i da to neće imati nikakvog efekta. Ozbiljno zvuči njegovo upozorenje da su i one zgrade koje su pretrpjele manja oštećenja poslije ovog potresa znatno manje otporne na sve sljedeće potrese, tako da je jedino rješenje njihovo učvršćivanje.

'Sve ove zgrade koje su stradale značajno su manje otporne na sve buduće potrese koji mogu biti slabiji, ali i jači, i to je velik problem za koji nismo sigurni da se o njemu dovoljno vodi računa', upozorava. Kod novih zgrada problema uglavnom nema. Naime posljednjih godina u Hrvatskoj se primjenjuje protupotresna gradnja prema europskom propisu Eurocode 8.

Protupotresno ojačavanje? 'Ne znam niti za jedan takav slučaj'

Otkriva da je jedino prilikom gradnje Arene Zagreb rađeno dodatno seizmološko istraživanje. 'Ne kažem da druge arene nisu napravljene prema suvremenim standardima, no iznenađeni smo što se i to nije napravilo jer je to norma, standard. Takve stvari se preskoče i izbjegnu', kaže.