'Tko nema za more i ovo mu je dobro': Na zagrebačkim bazenima ljudi se prže kao da sutra ne postoji

Obišli smo zagrebačke bazene usred radnog tjedna i po najvećem suncu te ostali u šoku. Ljudi se prže kao da sutra ne postoji

Grički top pola sata ranije označio je podne. Zvizdan. Vrhunac još jednog toplinskog vala. Sunce nemilice prži, a mobitel pokazuje da je 36 stupnjeva, iako je osjećaj da je barem 40. Vrijeme je to u kojem su, što je općepoznata stvar, recimo, makarske plaže u srpnju pune. Cvrčanje na suncu zaštitni je znak turista iz Češke, Poljske, Ukrajine te naših i gastarbajtera iz BiH koji su u dva, tri tjedna odlučili, iz teško dokučivih razloga, pošto-poto, prije brončane boje udariti temeljnu - crvenu. Kroz atmosferske rupe sunce nas prži/Nema ozona da UV zrake drži/Nema ozone da odbija sotone/ UV zrakone šta nose karcinome - davno je sve o tome rekao TBF. A novinar i fotograf na zadatku. Ali ne na morskim plažama, već na zagrebačkim vanjskim bazenima Mladost i Šalata.

Reportaža sa zagrebačkih vanjskih bazena







+15 Reportaža sa zagrebačkih vanjskih bazena Izvor: Cropix / Autor: Josip Bandic

'Neće biti žive duše. Nisu naši ljudi kao turisti sa sjevera', pomislio sam kada sam se zaputio prema Mladosti. Studenti su već ispraznili dom, u okolnim kafićima tek pokoja duša. A onda šok. Na bazenima je već tristotinjak ljudi. Nešto poslije podneva usred radnog tjedna. Al nema veze nek sunce sija/Njegova energija nam prija/Koža nam upija kvantove valne/Fatalne ma nek nas ubija/Ma nek nas ubija - nametala se i dalje pjesma Saše Antića. Djeca, penzioneri, pa svi ostali 'Karta je četiri eura za odrasle, za umirovljenike, djecu i osobe s invaliditetom 1,5 euro dok obiteljska, koja uključuje dvije odrasle osobe i troje djece, stoji 10 eura', brifira nas Adriana Nožak, voditeljica Mladosti. Društvo na olimpijskom i dvama manjim bazenima, namijenjenima za neplivače i početnike, je - šaroliko. Najviše je djece s djedovima i bakama, slijede školarci i umirovljenici, pa svi ostali. Nema naguravanja i nesnosne gužve, a budne oči spasilačke službe i zaštitara paze na red, ali i da se tko ne utopi. 'Imali smo intervenciju za vikend. Petnaestogodišnjak je s prijateljima skočio u olimpijski bazen. Spasioci su mislili da je u pitanju neka zafrkancija jer se radilo o već odrasloj djeci, ali se ispostavilo da je dečko bio neplivač. Na vrijeme su reagirali i izvadili ga', prepričala nam je Nožak.

Mladost i Šalata otključavaju vrata vanjskih bazena za građanstvo preko tjedna tek u podne, odnosno u 13.30, a čest prigovor Zagrepčana je da je to prekasno. Razlog za to su, pojasnila nam je Nožak, javne potrebe. Naime u jutarnjim i večernjim terminima treniraju klubovi. Od vaterpola, preko triatlona, skokova u vodu, sinkroplivanja i umjetničkog plivanja, pa do programa Odmorko. Premda cijene karata nisu visoke, Grad je prošlog, a tako će biti i ovog vikenda, omogućio besplatan ulaz na sve otvorene i zatvorene bazene - osim na one na kojima su ranije zakazane sportske aktivnosti. 'Tijekom tjedna imamo oko 1500 korisnika dnevno - kada nije besplatno. Za besplatni vikend kroz bazene je prošlo 7165 ljudi. Velika je to brojka i morali smo pojačati broj spasilaca i redara', navela je Nožak pa dodala da su nakon kupanja prvi put bile upriličene i filmske projekcije na tratini iza bazena, na kojoj je bilo stotinjak ljudi. Dok obilazimo bazen i tražimo sugovornike, nemoguće je ne primijetiti da nas ljudi gledaju. U dugim hlačama i s opremom, uočljivi smo kao i ekshibicionisti i voajeri u obilasku zabačenih nudističkih plaža po Dalmaciji.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Josip Bandić / CROPIX

Bez galebarenja na bazenima 'Tko si ne može priuštiti more, ovo mu je super. Voda i okoliš bazena su čisti. Nemam nikakvih prigovora', govori nam Katarina Draganić, a potom otkriva zašto poslije podneva ima toliko ljudi. 'Suncobrani su besplatni i onaj tko prije dođe, uspije ga dobiti. Već kasnije svi se podijele i ako nemate svoj, pržite se na suncu', sa smiješkom dodaje Katarina, kojoj je bazen tek zagrijavanje za more.

I dok suncobrana ima, ležaljki na Mladosti nema. Odlučili su da ih neće držati jer plastične lako pucaju pa tako preveniraju moguće ozljede. Ima upita ljudi po tom pitanju, iako naša sugovornica Katarina smatra da je bolje bez njih. Na pitanje ima li na bazenima galebara, vrste koja i na moru odumire pojavom različitih aplikacija poput Tindera, smijući se odgovara da nema. Damir Novak, umirovljenik iz Botinca, pristao nam je dati izjavu, ali pod uvjetom da ga se ne fotografira. 'Što ću vam ja, ima tu mlađih komada pa slikajte njih. Ovo je odlično. Dolazim preko tjedna. Može se popiti piće. Fino je i ugodno. Karta za penzionere nije skupa, a jeftinija je od kave i pive u kafiću. Voda je čista, vidite i sami da se sve održava, nemam se što žaliti. Radio sam godinu dana tu kao redar dok je bio stari bazen. To su bila lijepa vremena', prisjetio se Damir.

Pušenje iza novina Napuštamo Mladost prokuhala mozga i na Šalati opet iznenađenje. Ljudi je nešto manje, ali oko 14 sati ima ih stotinjak. Profil korisnika kao i koji kilometar južnije. Dok razgovaramo s Vlastom Hrg Ilić iz Ustanove za upravljanje sportskim objektima, pod kojom je SRC Šalata, eto prve intervencije. Starija gospođa odlučila se poput morža valjati u praćakalištu namijenjenom za bebe i roditelje s njima. Kao da je predosjetila da će redar krenuti prema njoj, na vrijeme je sama izašla pa je umjesto isključenja zaradila samo upozorenje.

'Svega se čovjek nagleda. Na bazenima je zabranjeno pušenje i jedenje hrane. Ali uvijek se nađe netko tko pokuša zapaliti ili se sakrije iza novina ili u gužvi, ali naši redari su vrlo revni jer ne možemo dopustiti da se red ne poštuje', objašnjava Hrg Ilić. Tornjevi za skokove u vodu naprosto vuku da se skače s njih, ali Hrg Ilić napominje da su oni namijenjeni samo klubovima koji se bave skokovima u vodu. Iako je bilo puno obećanja proteklih godina o obnovi, posebno u eri bivšeg gradonačelnika, poput onog megalomanskog o natkrivanju cijelog kompleksa, to se nije dogodilo. No da će cijela Šalata morati u velike zahvate, odavno je jasno. Posebno se to odnosi na stadion, čije su tribine nakon potresa dobile crvenu naljepnicu, a i bazenčić pored njega, u kojem su se održavale škole plivanja, već dvadeset godina nije u funkciji i u njemu se gomila smeće. Tko prije - njemu ležaljka Bazeni koji su u funkciji ušli su u sezonu s laganim makeoverom. Betonske tribine su ofarbane, a veliki sjeverni zid, koji je godinama krasila reklama multinacionalke, dobio je mural koji je nedavno napravio Slaven Lunar Kosanović. Za razliku od Mladosti - na Šalati, uz suncobran, ako dođete na vrijeme, možete uhvatiti i ležaljku. A Ines Lepušić je uspjela u tome.

'Živim na Ravnicama i inače idem na zatvoreni bazen na Sveticama. On vani ima sunčalište, ali nema suncobrane, što je bezveze, a i kafić im je zatvoren, pa sam došla na Šalatu, koja mi baš i nije blizu. Ne podržavam ideju o besplatnom kupanju za vikend jer je vikendima ionako gužva, a ovako će se dodatno zagužvati pa nitko neće moći uživati. Karta k tome nije skupa. Mislim da bi trebalo poraditi na edukaciji ljudi. Pogledajte koliko ih se prži na suncu', pojasnila je gospođa Lepušić. Njezino mišljenje dijeli Branko Huić, sedamdesetdvogodišnjak koji je na Šalatu potegnuo iz Gajnica. 'Čujte, preko tjedna je odlično, nema velike gužve. Vidite i sami - uzeo sam ležaljku i suncobran i uživam. Tu uglavnom dolaze ljudi iz okolnih kvartova. Recimo, kažem ovim svojima - ajmo na Šalatu, ali oni ne žele ni čuti. Nemaju naviku. Zimi dolazim klizati, a ljeti se kupam', govori nam, a sugovornik s kojim je razgovarao kada smo ih prekinuli u razgovoru dodaje da ne smije govoriti da je sve dobro.

'Budeš li rekao da sve valja, nikad ga neće obnoviti ni ulagati u njega', govori ćelavi gospodin koji je dao petama vjetra čim je kolega Josip podigao fotoaparat. 'Ma pustite njega. Uredno je i voda je čista, karta nije skupa, posebno za nas penzionere, a to je najvažnije. Lepo sam uživam. Šta da pričam s ovim starijima, to je sve nervozno i živčano i stalno se priča o bolestima i kako je tko umro. Kome se to sluša, pa dajte malo života', zaključio je Huić. Nakon trosatne šetnje napuštam bazene crvenog vrata, nosa i podlaktica, a u ušima mi zvoni TBF: Najpametnije ne izlazit iz stana/sve dok je svitla od dana/ jer od UV zraka dobiješ raka/Auuuu raka kože, ne daj Bože.