Tko je pobijedio, a zapravo izgubio? Ovo su najdramatičnije završnice američkih izbora

Jedni od najdramatičnijih izbora, o kojima su se snimali i dokumentarci i igrani filmovi, bili su oni milenijski iz 2000., kada se dogodio sraz između republikanskog kandidata Georgea W. Busha i demokrata Ala Gorea. Tada je kroz ušicu igle mandat, i to svoj prvi, osvojio Bush, no optužbe protiv njega za izbornu prijevaru sežu još do današnjih dana.

Naime između milijun i pol i tri milijuna birača nije ni moglo glasati jer su bili izbrisani s popisa ili se njihovo ime uopće nije našlo na mašinama za glasanje. Zbog toga su mnogi posumnjali u prave rezultate izbora na Floridi, gdje je Bush pobijedio za 537 glasova.