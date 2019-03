Tijekom vikenda sunčano i vrlo toplo, a onda opet kiša, snijeg i vjetar

Tijekom vikenda će diljem Hrvatske biti sunčano i iznadprosječno toplo uz najvišu temperaturu zraka uglavnom oko 20 °C, te ujutro uz sve rjeđi mraz u unutrašnjosti i buru na Jadranu. No, već početkom novoga tjedna opet promjena vremena većinom s kišom, gdjegod i grmljavinom, uglavnom u gorju i snijegom, te prolazno jakim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom u unutrašnjosti i još jačom i dugotrajnijom burom na Jadranu

A ujutro još ponegdje slab mraz uz najnižu temperaturu između -1 i 2 °C. Sunčano će biti i na zapadu zemlje, ali ipak uz nešto vjetra. U gorju slab do umjeren sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu bura, podno Velebita ujutro mjestimice do jaka, a poslijepodne zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Najviša temperatura većinom od 17 do 22 °C, a ujutro po kotlinama gorske Hrvatske još "blagi minusi". Danju posvuda sunčano s najvišom temperaturom između 19 i 23 °C. Ujutro slaba i umjerena bura, zatim zapadnjak i sjeverozapadnjak, uz obalu često i jugozapadnjak, uz malo do umjereno valovito more. Gotovo isto i na krajnjem jugu Hrvatske - obilje sunca, u početku bura, a zatim zapadnjak i jugozapadnjak uz najvišu temperaturu oko 18 °C na nekim otocima do oko 23 °C u dolini Neretve. U nedjelju još sunčano i toplo pa opet promjena!