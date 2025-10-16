Thompson, Željana Zovko i papin izaslanik za Međugorje dobili priznanje Didak

Poznat po svom humanitarnom angažmanu, Buntić je spasio 17.000 djece uglavnom s područja Hercegovine od gladi i smrti tijekom Prvog svjetskog rata i prebacio ih u Slavoniju. Uz to bio je politički angažiran, boreći se za prava Hrvata katolika, a isticao se i kao prosvjetitelj.

Višednevna događanja posvećena životu i djelu tog znamenitog hercegovačkog franjevca održavaju se u Ljubuškom.

„Uvijek je Bog u kriznim vremenima slao karizmatske osobe. U tim vremenima je Didak bio bogomdan“, rekao je umirovljeni sarajevski nadbiskup, kardinal Vinko Puljić otvarajući manifestaciju.