Thompson, Željana Zovko i papin izaslanik za Međugorje dobili priznanje Didak

Hrvatska eurozastupnica Željana Zovko, glazbenik Marko Perković Thompson i papin vizitator Za Međugorje, nadbiskup Aldo Cavalli dobitnici su priznanja „Didak“, uručena u četvrtak na otvaranju manifestacije u spomen na velikog humanitarca fra Didaka Buntića
Poznat po svom humanitarnom angažmanu, Buntić je spasio 17.000 djece uglavnom s područja Hercegovine od gladi i smrti tijekom Prvog svjetskog rata i prebacio ih u Slavoniju. Uz to bio je politički angažiran, boreći se za prava Hrvata katolika, a isticao se i kao prosvjetitelj.
Višednevna događanja posvećena životu i djelu tog znamenitog hercegovačkog franjevca održavaju se u Ljubuškom.
„Uvijek je Bog u kriznim vremenima slao karizmatske osobe. U tim vremenima je Didak bio bogomdan“, rekao je umirovljeni sarajevski nadbiskup, kardinal Vinko Puljić otvarajući manifestaciju.
Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas rekao je kako je Didak bio "narodni vizionar koji je razumio da narod bez obrazovanja i zajedništva nema izgleda opstati'.
Čelnik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine Dragan Čović istaknuo je kako su franjevci i Katolička crkva najzaslužniji da Hrvati ne nestanu.
Priznanje „Didak“ dodijeljeno je Željani Zovko za političko djelovanje, Marku Perkoviću Thompsonu za doprinos domoljublju i svehrvatskom zajedništvu te mons. Aldu Cavalliju za duhovnost.
Priznanja su primili i dr. fra Robert Jolić za znanstveni rad, Miro Tomas za gospodarske uspjehe, Hrvatsko narodno kazalište Mostar za kulturni doprinos, Zajednica Cenacolo za humanitarno djelovanje, te Općina Ljubuški i gradonačelnik Vedran Markotić za svestrani razvoj. Fra Tomislav Pervan nagrađen je za životno djelo.