Tehnika izbačena s gradilišta najvišeg nebodera u Hrvatskoj, preostala dva kata zidat će Austrijanci

Tvrtka LSG Group potpuno je preuzela gradilište Dalmatia Towera u Splitu, nebodera koji će s 27 katova i 115 metara visine službeno biti najviši u Hrvatskoj - objavili su u utorak investitori iz tvrtke Westgate Tower. Time je iz igre potpuno izbačen dosadašnji izvođač, tvrtka Tehnika d.d., koja se već dulje vrijeme nalazi u poslovnim poteškoćama i postupku predstečajne nagodbe

Sam toranj trenutno je izgrađen do 25. etaže i visine od 95 metara, no prošlog tjedna s gradilišta je uklonjena jedna od dviju dizalica, pa se počelo spekulirati o zastoju, čak i nedostatku sredstava. Investitori sada to demantiraju i napominju da cijeli projekt financira Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR).

U ovom objektu, smještenom uz nedavno izgrađen toranj sa sjedištem OTP banke Hrvatska, nalazit će se prvi hrvatski hotel iz lanca Courtyard by Marriott. Dovršetak je planiran koncem iduće godine.