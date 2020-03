Talijanima zbog koronavirusa dekretom ukidaju poljupce i zagrljaje

Mnogo je načina da se na talijanskom jeziku nekoga pozdravi. No mnogi Talijani bi se složili da se to ne može propisno učiniti bez poljupca i zagrljaja. Zahvaljujući koronavirusu, Talijani će morati naučiti kako činiti upravo to, s obzirom na nove vladine preporuke protiv širenja novog tipa koronavirusa.

Očekuje se da će premijer Giuseppe Conte u srijedu izdati zdravstveni dekret – u kojemu će, među ostalim, biti riječi o osobnom kontaktu – nakon što su znanstvenici objavili preporuke te izrazili svoju zabrinutost, izjavila je novinska agencija ANSA. Sudeći prema izvještajima, Talijane će se uputiti da se ne rukuju, a oni koji imaju iznad 75 godina, da borave u kućama koliko god je to moguće. Ove preporuke značajno će utjecati na dnevni život zemlje u kojoj ljubljenje spada u najčešće pozdrave među prijateljima, uključujući i muškarce.

Italija se bori protiv najveće zaraze virusom u Europi, s više od 2500 zaraženih, što je brojka od utorka navečer, uključujući i 79 smrtnih slučajeva. Stručnjaci razmatraju proširenje mjera ograničenog kretanja koje su trenutno na snazi u 11 općina u sjevernim regijama Lombardiji i Venetu, i na druge općine koje su pogođene virusom. Vlasti su rekle da će ovaj tjedan biti presudan po tome hoće li mjere zaštite predstavljene 23. veljače funkcionirati ili će biti potrebne snažnije mjere.