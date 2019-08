'Svi oni koji razmišljaju o informatici kao nečemu što našim učenicima ne treba, su u velikoj zabludi'

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak pozdravila je u utorak odluku Ustavnog suda da odbaci prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti uvođenja informatike kao obveznog predmeta, poručivši kako je uvođenje informatike bilo u skladu sa zakonom

„Naš je prijedlog da se to zaostajanje u koeficijentima nadoknadi četiri posto ove godine i dva posto sljedeće godine. To je prijedlog koji smo predočili i na Vladi, gdje imamo podršku i koalicijskog partnera HNS-a. Važno nam je da stvarno učitelji i nastavnici osjete to povećanje jer se s ovom reformom bitno povećava složenost njihovoga posla“, naglasila je ministrica obrazovanja.

Divjak je komentirala i prijedlog Milana Bandića, zagrebačkog gradonačelnika i predsjednika Stranke rada i solidarnosti, da se učiteljima plaće povećaju za ukupno 17 posto.

„Dobro je da su se druge stranke, pogotovo one koje su u koaliciji, sjetile dati podršku. Mi smo s tim prijedlogom izašli prvi puta u javnost početkom šestog mjeseca i odonda vodimo razgovore unutar Vlade, procjenjujemo koliko je to sredstava potrebno i komuniciramo sa sindikatima čiji je to inicijalni prijedlog bio. Za razliku od drugih ja stvarno računam. Povećanje ove godine bi značilo da moramo osigurati u proračunu oko 39 milijuna kuna, a za iduću godinu, ako se još uračuna i rast osnovice, oko 300 milijuna dodatnih kuna za ovo povećanje od 4 plus 2 posto“, kazala je Divjak te poručila onima koji imaju druge prijedloge da pokažu i izračune koliko bi za to bilo potrebno osigurati novaca.