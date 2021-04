Sve više zemalja ograničava AstraZenecu na starije od 60 godina

Španjolska, Nizozemska i Portugal su u četvrtak objavile da će ograničiti primjenu cjepiva protiv covida-19 AstraZenece na starije od 60 godina, nakon što su regulatorna tijela uočila povezanost tog cjepiva s rijetkim slučajevima zgrušavanja krvi kod mlađih osoba

Madrid je priopćio da nastavlja s korištenjem cjepiva AstraZenece za osobe od 60 do 65 godina, a potom slijedi cijepljenje druge prioritetne skupine od 66 do 69 godina.

"Ljudi mlađi od 60 godina će primiti drugo cjepivo", priopćila je vlada.

No, prije nego je to cjepivo postalo upitno zbog slučajeva stvaranja krvnih ugrušaka, u Španjolskoj su prvu dozu tog cjepiva već primili ljudi u ključnim djelatnostima stari između 18 do preko 65 godina.

Ministarstvo zdravstva tek će odlučiti da li će njima dati i drugu dozu tog cjepiva.