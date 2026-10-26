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OTKLANJENJE NEDOSTATAKA

Suverenisti traže dokumentaciju: Je li varaždinski vrtić siguran za djecu?

I.K./Hina

26.10.2026 u 12:17

Neven Bosilj, gradonačelnik Varaždina
Neven Bosilj, gradonačelnik Varaždina Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Hrvatski suverenisti zatražili su u ponedjeljak od Grada Varaždina objavu stručnih mišljenja o projektu dogradnje dječjeg vrtića Gortanova i dokaze da su otklonjeni nedostaci nosive drvene konstrukcije kako bi objekt bio siguran za djecu

Grad Varaždin u lipnju je raskinuo ugovor s izvođačem radova nakon spora oko projektne dokumentacije. Gradonačelnik Neven Bosilj (SDP) rekao je kako je izvođač prijavio nepravilnosti građevinskoj inspekciji, koja je privremeno zatvorila gradilište, no da su nepravilnosti otklonjene i zabrana građenja ukinuta.

Prošlog je tjedna HDZ-ov gradski vijećnik Josip Pokorny objavio da su Hrvatska komora inženjera građevinarstva i Državni inspektorat pokrenuli stegovni postupak protiv projektanta konstrukcije vrtića, kojeg je angažirao i platio Grad Varaždin.

Gradski vijećnik Hrvatskih suverenista Krunoslav Burek i član stranačkog Predsjedništva Dominik Klemenčić na konferenciji za novinare istaknuli su da žele raspravu o tom projektu vratiti na činjenice. Suverenisti su pribavili rješenje Trgovačkog suda u Varaždinu kojim je Gradu Varaždinu onemogućena naplata bankovne garancije izvođaču radova, jer je, prema mišljenju Suda, dokazao da mu je gradnja u skladu sa zakonom onemogućena.

„Nas zabrinjava rečenica koja glasi da je izvođač pribavio stručna mišljenja o ispravnosti projektne dokumentacije, dok su sva stručna mišljenja potvrdila da glavni projekt sadrži nebrojene manjkavosti i nedostatke, naročito u pogledu dokazivanja mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive drvene konstrukcije”, istaknuo je Burek.

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Zatražio je od Grada Varaždina da predoči stručna mišljenja revidenata (stručnjaka za nadzor projekta) koja je sud prihvatio kao relevantna i je li revident koji je odbacio mišljenja revidenata koje je angažirao izvođač ujedno autor glavnog projekta.

Radi li se o osobi protiv koje je Hrvatska komora inženjera građevinarstva pokrenula stegovni postupak, i to baš zbog izrade projekta ovog vrtića, pita Burek.

Također je zatražio dokaze da su svi nedostaci vezani uz mehaničku otpornost i stabilnost nosive drvene konstrukcije otklonjeni i da je objekt siguran za djecu.

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