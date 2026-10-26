Suverenisti traže dokumentaciju: Je li varaždinski vrtić siguran za djecu?

Grad Varaždin u lipnju je raskinuo ugovor s izvođačem radova nakon spora oko projektne dokumentacije. Gradonačelnik Neven Bosilj (SDP) rekao je kako je izvođač prijavio nepravilnosti građevinskoj inspekciji, koja je privremeno zatvorila gradilište, no da su nepravilnosti otklonjene i zabrana građenja ukinuta.

Prošlog je tjedna HDZ-ov gradski vijećnik Josip Pokorny objavio da su Hrvatska komora inženjera građevinarstva i Državni inspektorat pokrenuli stegovni postupak protiv projektanta konstrukcije vrtića, kojeg je angažirao i platio Grad Varaždin.

Gradski vijećnik Hrvatskih suverenista Krunoslav Burek i član stranačkog Predsjedništva Dominik Klemenčić na konferenciji za novinare istaknuli su da žele raspravu o tom projektu vratiti na činjenice. Suverenisti su pribavili rješenje Trgovačkog suda u Varaždinu kojim je Gradu Varaždinu onemogućena naplata bankovne garancije izvođaču radova, jer je, prema mišljenju Suda, dokazao da mu je gradnja u skladu sa zakonom onemogućena.

„Nas zabrinjava rečenica koja glasi da je izvođač pribavio stručna mišljenja o ispravnosti projektne dokumentacije, dok su sva stručna mišljenja potvrdila da glavni projekt sadrži nebrojene manjkavosti i nedostatke, naročito u pogledu dokazivanja mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive drvene konstrukcije”, istaknuo je Burek.