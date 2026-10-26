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Grmoja oprezan oko izbora u Srbiji: O ovome ovisi je li situacija bolja

I.K./Hina

26.10.2026 u 12:10

Nikola Grmoja
Nikola Grmoja Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
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Predsjednik Mosta Nikola Grmoja rekao je u ponedjeljak da je za civilizirane odnose između Hrvatske i Srbije dobro što Aleksandar Vučić više nije na čelu Srbije, ali i ocijenio da će se kroz rješavanje otvorenih pitanja iz rata vidjeti jesu li se u Srbiji dogodile stvarne promjene na bolje.

"Za civilizirane odnose između Hrvatske i Srbije dobro je što Aleksandar Vučić više nije na čelu Srbije. Na vlasti se očito održavao isključivo antagoniziranjem, da ne kažem demoniziranjem Hrvatske s jedne, a održavanjem sumnjivih poznanstava i savezništava s druge strane", ocijenio je Grmoja u priopćenju nakon izbora u Srbiji.

Aleksandar Vučić priznao izborni poraz
  • Aleksandar Vučić priznao izborni poraz
  • Aleksandar Vučić priznao izborni poraz
  • Aleksandar Vučić priznao izborni poraz
  • Aleksandar Vučić priznao izborni poraz
  • Aleksandar Vučić priznao izborni poraz
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Aleksandar Vučić priznao izborni poraz Izvor: EPA / Autor: MARKO DJOKOVIC

O toj taktici, dodao je, birači su mu rekli dovoljno.

"Zveckao je oružjem, vrijeđao i prijetio. To ga je dovelo tamo gdje se često nađu rogoboreći među našim istočnim susjedima - u poraz", istaknuo je.

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Propustili smo niz poteza

Grmoja je ocijenio i da je Hrvatska u doba Vučićeve vlasti propustila učiniti niz poteza kojima se, kroz uvjetovanje novca i političkog napretka, Srbiju putem Europske unije moglo pozvati na aktivnije suočavanje sa zločinima iz Domovinskog rata.

"Ali Andrej Plenković, jednako dugovječan, nije to učinio - ni pravovremeno ni uopće - dopuštajući da novac Europe bude jedna od štula na kojoj stoji Vučićev režim", ustvrdio je.

Taj je režim, kaže Grmoja, Vučić održavao "fingiranjem" između Rusije, Europske unije i Kine kojima se u "maniri 'nesvrstane zemlje' dodvoravao po potrebi.

Slavlje u Beogradu
  • Slavlje u Beogradu
  • Slavlje u Beogradu
  • Slavlje u Beogradu
  • Slavlje u Beogradu
  • Slavlje u Beogradu
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Slavlje u Beogradu Izvor: Profimedia / Autor: OLIVER BUNIC / AFP / Profimedia

Naglasio je i da za njegove vladavine nismo mogli imati dobrosusjedske odnose jer je "Hrvatsku gledao kao strašilo ili plijen".

No, kako je upozorio, činjenica da je Vučić bio loš za bilo kakve dobrosusjedske odnose ne znači da će Studentska lista automatski biti dobra.

I dalje, podsjetio je, ostaje otvoreno pitanje ratne odštete, pogotovo prema brojnim žrtvama logoraškog zlostavljanja, a onda i nestalih osoba, što je potrebno što prije riješiti. A ni sva imovinska pitanja još nisu "sređena kako treba", dodao je.

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL

"Kroz rješavanje tih, ali i ostalih tekućih pitanja, Hrvatska će vidjeti jesu li se u Srbiji dogodile stvarne promjene na bolje, jesu li odlučni zakoračiti u budućnost koju ne pišu neprijateljstvom prema susjedima i odugovlačenjem oko nesređenih obaveza, ili je stvar kozmetičke prirode, tj. internog obračuna među posvađanim licem i naličjem iste medalje", poručio je Grmoja u priopćenju.

"Vrijeme će pokazati. Hrvatska zna što se treba učiniti, što znači da je toga svjesna i Europa. A Plenković?", upitao je na kraju.

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