Sutra za jednu regiju upaljen crveni meteoalarm, evo kad napokon stiže smirivanje

Danas promjenljivo, na zapadu i sjeverozapadu i pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, češću prijepodne, a uglavnom bez oborina očekuje se na istoku. Ponajprije su na otvorenom moru mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, u gorju ponegdje i jak sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka, na udare i olujna bura, a u Dalmaciji umjeren do vrlo jak istočnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 18, a na Jadranu od 19 do 23 °C, prognozira DHMZ.