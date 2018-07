Sušec: 'Vatreni' u avion nisu željeli pustiti članove HNS-a

Božo Sušec, dugogodišnji sportski novinar HRT-a, danas djelatnik jedne private televizije, gostujući u 'Nedjeljom u 2' na HRT-u, kazao je kako su se, prema njegovim informacijama, 'Vatreni' bili voljni odreći dijela premija iz Rusije ako bi se taj novac iskoristio za gradnju nogometnih akademija po hrvatskim regijama i ukoliko bi u tome participirao Hrvatski nogometni savez (HNS)

Upitan može li se sportski uspjeh kapitalizirati naveo je da je slavlja i zanos traju kratko i da je to najbolje vidljivo na primjeru rukometa i zlata koja su osvojili, a rukometni dom nisu dobili.

Uz to dodao je da će HNS na jesen sigurno doživjeti promjene i da su reprezentativci članovima Izvršnog odbora HNS-a (IO HNS) zabranili ulazak u avion iz Rusije.

'Nacionalni stadion je dobra ideja, ali on neće riješiti probleme u nogometu. Hrvatska mora imati stadion primjeren veličini i uspjesima sporta. Naravno uvijek će se postaviti pitanje može li se graditi nešto važnije', kazao je Sušec i dodao da njegove informacije govore da su se reprezentativci bili voljni odreći dijela svojih nagrada iz Rusije u korist gradnje manjih akademija po regijama ako bi u tome participirao HNS.

Na pitanje je li Zdravko Mamić zapostavljen u slavlju kazao je da Mamić sada strašno trpi jer je s druge strane granice.

'Mamić je napravio Dinamo koji je vječiti prvak Hrvatske. On je sam sebi neprijatelj, on je hodajući konflikt. Kažnjen je samim tim što sa sobom živi 24 sata. On trpi sad kaznu jer je s druge strane granice', naveo je Sušec.