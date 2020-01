Sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija na području Posavine, Pounja i Pokuplja

Ugovorom o nastavku zajedničkog sufinanciranja nerentabilnih autobusnih linija na području Posavine, Pounja i Pokuplja, koji je potpisan u četvrtak, stanovnici najudaljenijih i slabo naseljenih naselja Sisačko-moslavačke županije imat će autobusnu vezu sa Siskom kao središtem županije

Podsjećajući kako će uskoro stupiti na snagu novi Zakon o autobusnom linijskom prijevozu putnika čime će se u taj projekt uključiti i država, ovo je vjerojatno posljednji put da se problem linija rješava na ovakav način.

Žinić je kazao i kako je Sisačko-moslavačka županija jedna od najprostranijih, s većim brojem naselja u kojima su staračka domaćinstva, pa su im autobusne linije jedina veza sa svijetom. Njih jednako koriste i učenici, studenti, radnici, ali i stariji stanovnici, kako bi došli do liječnika, radnih mjesta, škola ili fakulteta.

Županija će izdvojiti oko 300.000 kuna

Za autobusne linije do Sunje i Hrvatske Dubice, zatim do Starog Farkašića i Brkiševine na lekeničkom području, te naselja Martinske Posavine do Desnog Dubrovčaka, županija će izdvojiti oko 300.000 kuna.

Načelnik Općine Martinska Ves, Stjepan Ivoš, primijetio je kako su prijevoznici zainteresirani samo za rentabilne linije, ali bi ih možda trebao obvezati da "u paketu" preuzmu i neke nerentabilne. Načelnik općine Lekenik Ivica Perović je napomenuo kako je autobusno povezivanje udaljenih naselja i važna demografska mjera, jer bez prometne povezanosti s gradskim središtima u tim naseljima nema života.

Načelnici općina Sunja i Hrvatska Dubica, Grga Dragičević i Ružica Karagić, napomenuli su kako su autobusne linije za stanovnike njihovih općina od životne važnosti. Dragičević je izrazio zadovoljstvo i završetkom modernizacije željezničke pruge od Sunje prema Sisku i Zagrebu, čime mještani sada osjetno brže dolaze do tih središta.

Još je ostalo otvoreno pitanje autobusnog povezivanja s Hrvatskom Kostajnicom i Dvorom, kao najudaljenijom općinom. Iako u tim mjestima nije izražena volja da se sufinanciranjem zadrže nerentabilne linije, istaknuto je očekivanje kako će se primjenom novog zakona riješiti i to pitanje.