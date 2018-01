Sudari Boeinga na aerodromima u New Yorku i Torontu

Desno krilo Boeinga 777 kineskog avioprijevoznika China Southern zahvatilo je kuvajtski Boeing 777 na JFK aerodromu u New Yorku pri čemu su oštećena oba aviona, ali ozlijeđenih srećom nije bilo. Par sati ranije na pisti u Torontu sudarili su se WestJetov i Sunwingov zrakoplov

Kuwait Airways na Twitteru je objavio daje u zrakoplov na let 118 iz New Yorka za Kuvajt dok je bio parkiran na aerodromu udario kineski Boeing. Putnici su iz aviona prebačeni u hotel i čekaju drugi let. Istragu provode njurorške vlasti.

Nekoliko sati ranije sličan incident dogodio se na aerodromu Pearson u kandaskom Torontu. WestJet Airlines objavio je da je u Boeing 737-800 sa 168 putnika i šest članova posade, dok je čekali signal za polijetanje, udario Sunwingov zrakoplov.

Sunwing je objavio da u vrijeme incidenta u njihovu zrakoplovu koje je vuklo vozilo za održavanje nije bilo putnika niti članova posade.