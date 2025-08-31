dug razgovor

Putin razgovarao s Xijem o kontaktima s Amerikom: Detalji sastanka nepoznati

M.Da./Hina

31.08.2025 u 18:14

Xi Jinping i Vladimir Putin
Xi Jinping i Vladimir Putin Izvor: Profimedia / Autor: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia
Bionic
Reading

Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov kineski kolega Xi Jinping razgovarali su u nedjelju o nedavnim kontaktima između Rusije i SAD-a, objavio je Putinov savjetnik Juri Ušakov ruskim medijima, ne navodeći pojedinosti

Putin se s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom sastao ranije u kolovozu. Xi i Putin sastali su se na marginama samita Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u sjevernom kineskom lučkom gradu Tianjinu.

Sigurnosni forum okupio je čelnike Rusije, Indije, Irana i drugih azijskih zemalja. 'Svijet prolazi kroz promjene koje nisu viđene u posljednjih stotinu godina, donoseći sve veću nestabilnost i nesigurnost', rekao je Xi.

Na svečanoj večeri na početku samita, Xi je istaknuo da SCO snosi veliku odgovornost za mir i stabilnost u regiji.

vezane vijesti

Snažne veze

Događaju su prisustvovali brojni šefovi država i vlada, uključujući Putina s kojim se Xi srdačno pozdravio. Dvojica lidera stajala su jedan pored drugoga na tzv. obiteljskoj fotografiji.

Samit je Putinu, izoliranom na zapadu zbog invazije na Ukrajinu, pružio platformu da demonstrira snažne veze s Kinom i drugim azijskim zemljama.

Ruski čelnik ostaje u Kini nekoliko dana i bit će gost na vojnoj paradi 3. rujna u Pekingu, zajedno sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom. Paradom će se obilježiti 80. obljetnica poraza Japana u Drugom svjetskom ratu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nema primirja na vidiku

nema primirja na vidiku

Kremlj oštro optužio Europu pa zaprijetio: 'Nastavit ćemo specijalnu vojnu operaciju'
BROJNE INTERVENCIJE

BROJNE INTERVENCIJE

FOTO Zbog obilne kiše u Metkoviću poplavljene ulice, voda prodrla u dvorišta, problemi i u Zagrebu
prometna na krku

prometna na krku

U sudaru ispala iz automobila i na mjestu poginula, više osoba ozlijeđeno

najpopularnije

Još vijesti