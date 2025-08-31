Putin razgovarao s Xijem o kontaktima s Amerikom: Detalji sastanka nepoznati

Putin se s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom sastao ranije u kolovozu. Xi i Putin sastali su se na marginama samita Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u sjevernom kineskom lučkom gradu Tianjinu.

Sigurnosni forum okupio je čelnike Rusije, Indije, Irana i drugih azijskih zemalja. 'Svijet prolazi kroz promjene koje nisu viđene u posljednjih stotinu godina, donoseći sve veću nestabilnost i nesigurnost', rekao je Xi.

Na svečanoj večeri na početku samita, Xi je istaknuo da SCO snosi veliku odgovornost za mir i stabilnost u regiji.