Štromar: Siguran sam da će se naći rješenje za povećanje plaća u obrazovanju

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar u četvrtak je izrazio uvjerenje da će se pronaći rješenje i osigurati novčana sredstva za povećanje plaća u obrazovanju.

"Bilo koji problem da je bio, mi smo se na kraju sve dogovorili i našli smo rješenje. Siguran sam da će se naći rješenje i nastavnici će moći jednostavnije, kvalitetnije i bolje podučavati našu djecu. Naći ćemo rješenje kao što smo i do sada rješavali. Osigurat ćemo novac", rekao je Štromar na upit hoće li resorna ministrica Blaženka Divjak odstupiti ili će odraditi mandat do kraja ukoliko ne dođe to povećanja plaća u obrazovnom sektoru.

700 više zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita nego lani

Štromar je izvijestio i da je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja danas do 16 sati zaprimilo 3706 zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita, istaknuvši da je to 700 više nego lani. Ocijenio je da je to pogođen model i prava demografska mjera jer su mladi zainteresirani za to, a oni koji su riješili stambeno pitanje zadnje dvije godine, ostali su u Hrvatskoj i tu doprinose gospodarstvu i rađaju djecu.

Kaže i da je sve više mladih zainteresirano za najam te da se po prvi put u Hrvatskoj radi strategija o stanovanju.

"Moramo pronaći rješenje za najam stanova i omogućiti mladima da biraju. Krediti su dobri i subvencije, ali najam stanova je slijedeći model kojeg moramo kvalitetno osmisliti i realizirati", naglasio je Štromar.

Upitan može li država limitirati stanarinu, po uzoru na Njemačku, odgovorio je da o tome odlučuju jedinice lokalne samouprave. "Morat ćemo u strategiji dogovoriti način kako zajedno s jedinicama lokalne samouprave, konkretno s gradovima i državom rješavati stambeno pitanje", istaknuo je.

Gradit će se stanovi za deficitarna zanimanja

Najavio je da će se graditi stanovi za najam za deficitarna zanimanja. "Izmijenili smo zakon o POS-u, gdje smo omogućili i najam za deficitarna zanimanja. Poslali smo upute svim jedinicama lokalne samouprave, svim bolnicama, obrazovnim institucijama da nam kažu svoje potrebe i prema njima ćemo graditi stanove", rekao je Štromar. Povratne informacije trebali bismo, kaže, dobiti do kraja godine.

Komentirao je i postupak oko zagrebačkog GUP-a koji, prije nego bude izglasan u Skupštini, treba dobiti potvrdu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, istaknuvši da će struka provjeriti je li usklađen sa zakonom.

"Politika će na kraju odlučiti, ali ako je sve zakonski, onda tek politika odlučuje u Skupštini. Skupštinari će reći žele li takav razvoj prostora. Ministarstvo će odraditi sve po zakonu i stručno", kazao je.

Uvjeren je da političkog pritiska od strane premijera neće biti i da neće od ministarstva zahtijevati da "pusti GUP" jer mu je na državnoj razini bitna koalicija s gradonačelnikom Bandićem. "Premijer to neće reći", ustvrdio je Štromar.