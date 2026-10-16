KOD LENDAVE

Stravično otkriće: U Sloveniji otkrivena ilegalna tvornica cigareta, radnici 25 dana nisu vidjeli dnevno svjetlo

L. Š.

16.10.2026 u 15:35

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Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Michael Bihlmayer / imago stock&people / Profimedia
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U ilegalnoj tvornici cigareta kod Lendave u Sloveniji navodno je radilo i živjelo najmanje 20 stranih državljana koje se sumnja da je iskorištavala kriminalna skupina. Prema neslužbenim informacijama Slovenskih novica, radnici najmanje 25 dana nisu vidjeli dnevno svjetlo, a policija istražuje i sumnju na trgovanje ljudima

Potpuno opremljen pogon za proizvodnju krivotvorenih cigareta nalazio se u industrijskoj hali nedaleko od graničnog prijelaza Petišovci. Slovenske novice pišu da je riječ o najvećoj ilegalnoj tvornici cigareta dosad otkrivenoj u Sloveniji.

Prema neslužbenim informacijama tog lista, vrijednost zaplijenjene robe mogla bi dosegnuti 30 milijuna eura. Pogon je otkriven nakon što su službenici slovenske Financijske uprave između Lendave i Petišovaca zaustavili sumnjivi kamion.

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Spavali u hali, hranu im navodno donosili noću

Slovenske novice navode da su u pogonu zatečeni strani radnici, navodno iz Paragvaja. Prema izvorima lista, istražiteljima su ispričali da najmanje 25 dana nisu vidjeli dnevno svjetlo. Spavali su u hali, a hrana im je dostavljana noću.

Policija je potvrdila da uz nezakonitu proizvodnju cigareta istražuje i trgovanje ljudima. Slovenska Glavna policijska uprava poručila je lokalnom portalu Sobotainfo da zbog interesa postupka i zaštite zatečenih žrtava zasad ne može otkriti više pojedinosti.

Halu su više dana pretraživali istražitelji slovenskog Nacionalnog istražnog ureda, dok su područje osiguravali naoružani policajci, pišu Slovenske novice. Navodi o broju radnika, njihovu podrijetlu, uvjetima boravka i vrijednosti zapljene zasad su neslužbeni.

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