Stravično otkriće: U Sloveniji otkrivena ilegalna tvornica cigareta, radnici 25 dana nisu vidjeli dnevno svjetlo

Prema neslužbenim informacijama tog lista, vrijednost zaplijenjene robe mogla bi dosegnuti 30 milijuna eura . Pogon je otkriven nakon što su službenici slovenske Financijske uprave između Lendave i Petišovaca zaustavili sumnjivi kamion.

Potpuno opremljen pogon za proizvodnju krivotvorenih cigareta nalazio se u industrijskoj hali nedaleko od graničnog prijelaza Petišovci. Slovenske novice pišu da je riječ o najvećoj ilegalnoj tvornici cigareta dosad otkrivenoj u Sloveniji.

Spavali u hali, hranu im navodno donosili noću

Slovenske novice navode da su u pogonu zatečeni strani radnici, navodno iz Paragvaja. Prema izvorima lista, istražiteljima su ispričali da najmanje 25 dana nisu vidjeli dnevno svjetlo. Spavali su u hali, a hrana im je dostavljana noću.

Policija je potvrdila da uz nezakonitu proizvodnju cigareta istražuje i trgovanje ljudima. Slovenska Glavna policijska uprava poručila je lokalnom portalu Sobotainfo da zbog interesa postupka i zaštite zatečenih žrtava zasad ne može otkriti više pojedinosti.

Halu su više dana pretraživali istražitelji slovenskog Nacionalnog istražnog ureda, dok su područje osiguravali naoružani policajci, pišu Slovenske novice. Navodi o broju radnika, njihovu podrijetlu, uvjetima boravka i vrijednosti zapljene zasad su neslužbeni.