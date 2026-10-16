Policija objavila koliko je osoba uhićeno zbog povika u povorci Torcide, za drugima se traga

Tri osobe uhićene su zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju tijekom jučerašnje povorke Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, potvrdila je splitska policija. Više osoba je identificirano, a u tijeku su daljnja uhićenja i potraga.
Nad uhićenima se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo iz članka 325. Kaznenog zakona.
'Prije utakmice, tijekom kortea domaćih navijača, zabilježeni su povici s elementima kažnjivog sadržaja. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih činjenica i identiteta počinitelja te njihova daljnjeg procesuiranja', priopćila je policija. 'Nastavljamo i dalje s postupkom identifikacije osoba sa snimki', dodaju.
Podsjetimo, tijekom organizirane povorke Torcide prema Poljudu dio navijača uzvikivao je 'Gazi, gazi, gazi Židove', 'Auschwitz, Auschwitz', 'Ustani, Adolfe' i 'Ajmo, ajmo, ustaše'. Pjevala se i pjesma koja slavi spaljivanje Židova u nacističkim koncentracijskim logorima.
Tijekom osiguranja utakmice privedeno 28 domaćih navijača
Odvojeno od istrage povika u povorci, policija je izvijestila da je tijekom osiguranja utakmice u službene prostorije privela ukupno 28 osoba. Svi privedeni bili su domaći navijači. 'Razlozi privođenja odnosili su se na posjedovanje pirotehničkih sredstava, fantomki, štitnika za zube i rukavica s bandažom te ostale prekršaje i preventivna postupanja policije', navodi se u priopćenju.
Utakmicu odigranu u četvrtak na Poljudu pratila su 31.273 gledatelja. Prema policijskom izvješću, tijekom susreta nisu zabilježeni događaji s elementima nasilnog ponašanja.
Razilazak gledatelja nakon utakmice protekao je uredno, a policajci su ispratili gostujuće navijače i momčad Ajaxa.
'Nisu zabilježeni incidenti ni potreba za dodatnim policijskim postupanjem', poručili su iz policije.