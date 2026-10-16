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Policija objavila koliko je osoba uhićeno zbog povika u povorci Torcide, za drugima se traga

L. Š.

16.10.2026 u 15:26

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Tri osobe uhićene su zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju tijekom jučerašnje povorke Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, potvrdila je splitska policija. Više osoba je identificirano, a u tijeku su daljnja uhićenja i potraga.

Nad uhićenima se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo iz članka 325. Kaznenog zakona.

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'Prije utakmice, tijekom kortea domaćih navijača, zabilježeni su povici s elementima kažnjivog sadržaja. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih činjenica i identiteta počinitelja te njihova daljnjeg procesuiranja', priopćila je policija. 'Nastavljamo i dalje s postupkom identifikacije osoba sa snimki', dodaju.

Podsjetimo, tijekom organizirane povorke Torcide prema Poljudu dio navijača uzvikivao je 'Gazi, gazi, gazi Židove', 'Auschwitz, Auschwitz', 'Ustani, Adolfe' i 'Ajmo, ajmo, ustaše'. Pjevala se i pjesma koja slavi spaljivanje Židova u nacističkim koncentracijskim logorima.

Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
  • Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026.
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Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026. Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic

Tijekom osiguranja utakmice privedeno 28 domaćih navijača

Odvojeno od istrage povika u povorci, policija je izvijestila da je tijekom osiguranja utakmice u službene prostorije privela ukupno 28 osoba. Svi privedeni bili su domaći navijači. 'Razlozi privođenja odnosili su se na posjedovanje pirotehničkih sredstava, fantomki, štitnika za zube i rukavica s bandažom te ostale prekršaje i preventivna postupanja policije', navodi se u priopćenju.

Utakmicu odigranu u četvrtak na Poljudu pratila su 31.273 gledatelja. Prema policijskom izvješću, tijekom susreta nisu zabilježeni događaji s elementima nasilnog ponašanja.

Razilazak gledatelja nakon utakmice protekao je uredno, a policajci su ispratili gostujuće navijače i momčad Ajaxa.

'Nisu zabilježeni incidenti ni potreba za dodatnim policijskim postupanjem', poručili su iz policije.

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