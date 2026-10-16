Policija objavila koliko je osoba uhićeno zbog povika u povorci Torcide, za drugima se traga

Nad uhićenima se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo iz članka 325. Kaznenog zakona.

Podsjetimo, tijekom organizirane povorke Torcide prema Poljudu dio navijača uzvikivao je 'Gazi, gazi, gazi Židove', 'Auschwitz, Auschwitz', 'Ustani, Adolfe' i 'Ajmo, ajmo, ustaše'. Pjevala se i pjesma koja slavi spaljivanje Židova u nacističkim koncentracijskim logorima.

'Prije utakmice, tijekom kortea domaćih navijača, zabilježeni su povici s elementima kažnjivog sadržaja. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih činjenica i identiteta počinitelja te njihova daljnjeg procesuiranja', priopćila je policija. 'Nastavljamo i dalje s postupkom identifikacije osoba sa snimki', dodaju.

Tijekom osiguranja utakmice privedeno 28 domaćih navijača

Odvojeno od istrage povika u povorci, policija je izvijestila da je tijekom osiguranja utakmice u službene prostorije privela ukupno 28 osoba. Svi privedeni bili su domaći navijači. 'Razlozi privođenja odnosili su se na posjedovanje pirotehničkih sredstava, fantomki, štitnika za zube i rukavica s bandažom te ostale prekršaje i preventivna postupanja policije', navodi se u priopćenju.

Utakmicu odigranu u četvrtak na Poljudu pratila su 31.273 gledatelja. Prema policijskom izvješću, tijekom susreta nisu zabilježeni događaji s elementima nasilnog ponašanja.

Razilazak gledatelja nakon utakmice protekao je uredno, a policajci su ispratili gostujuće navijače i momčad Ajaxa.

'Nisu zabilježeni incidenti ni potreba za dodatnim policijskim postupanjem', poručili su iz policije.