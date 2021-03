Stradali u prometnim nesrećama ne mogu do odštete, a za to prozivaju sudskog vještaka Vilija Beroša. Evo što on kaže

Ministar zdravstva Vili Beroš, inače dugogodišnji ovlašteni sudski medicinski vještak za područje neurokirurgije, odgovorio je na optužbe nekolicine ozlijeđenih u prometnim nesrećama koji su pokrenuli sudske parnice radi naknade štete. Oni i njihovi odvjetnici optužuju ga da se otkad je postao ministar ne odaziva na pozive suda te da kasni s izradom vještačkih nalaza i dodatnih očitovanja

Ozlijeđeni u prometnim nesrećama tvrde da sudski postupci stoje u mjestu i ne mogu ostvariti pravo na naknadu štete. Odvjetnici stradalih tvrde da se suci u Beroševu slučaju ne usude koristiti instrumente koje im pruža zakon - od novčanog kažnjavanja do policijskog privođenja svjedoka koji se ne odazove na sudski poziv.

'Kažu da se ne odazivam na sudske pozive? Neobično je da se stranke žale vama, a ne sucu koji ima instrumente da me kao svjedoka - vještaka dovede na sud, pa da me i privede. Sud uvijek može naći neko rješenje da osigura moj dolazak na ročište. Onome sucu koji nazove mene ili moju tajnicu uvijek nastojim dati neki termin i nastojim se odazvati', odgovorio je ministar Beroš za Jutarnji list.

Premda ministar Beroš ne preuzima nova vještačenja, dužan je završiti ona preuzeta ranije kako bi se okončali sudski sporovi. Zagrebački Općinski sud nije odgovorio na koliko se ročišta Beroš kao sudski vještak nije odazvao, ali navode kako su 'u određenim referadama uočena kašnjenja s izradama pisanih nalaza i mišljenja od strane vještaka Vilija Beroša, no prema posljednjim evidencijama, svi spisi koje je imao kod sebe u tu svrhu vraćeni su na sud'.

No Jutarnji list provjerom je ustanovio da pred tim sudom ima više parnica koje se ne mogu okončati jer se Beroš ne odaziva pozivima suda. RTL je u veljači izvijestio o slučaju teškog invalida G. Đ. koji je u prometnoj nesreći 2015. ozlijedio vratnu kralježnicu te mu je dijagnosticirana tetraplegija - potpuna oduzetost svih udova bez mogućnosti kontrole mokrenja i stolice. Potpuno je ovisan o tuđoj pomoći, a dva puta tjedno mu je potrebna kateterizacija. Neko vrijeme ga je njegovala majka, ali kako to zbog starosti više nije mogla, smješten je u ustanovu.

Beroš ga je u svom vještačkom nalazu proglasio 82-postotnim invalidom a da ga nije neposredno ni pregledao. G. Đ. je uložio prigovor na taj Berošev nalaz zbog dvije stvari - jer mu nije odredio 100-postotni invaliditet iako je potpuno ovisan o tuđoj pomoći te zato što je taj vještački nalaz napisao a da ga nije pregledao. RTL je objavio da se Beroš ne odaziva pozivima suda i da težak invalid ne može okončati parnicu za naknadu štete.

Prije nekoliko dana Beroš je za Jutarnji list izjavio: 'Čuo sam se telefonski sa sutkinjom dva dana nakon toga RTL-ova priloga i ona mi je potvrdila da mi nije uputila nijedan poziv za usmenim svjedočenjem na raspravi jer je stranka u tome postupku predložila drugog vještaka pa se predomislila. Rekla mi je da je zakazala ročište za 14. ožujka i naravno da ću se odazvati.' Novinari su ga pitali znači li to da nije točno da se nije odazivao pozivima suda. 'Naravno da nije točno. Sve vam je to jedna priča koja gađa mene kao osobu i vještaka', rekao je Beroš.

​Iz spisa je vidljivo da mu je sutkinja uputila poziv da se pisano očituje na prigovor stradalog G. Đ. i da je Beroš taj sutkinjin poziv primio 16. lipnja 2020. Imao je mjesec dana za očitovanje, no do danas to nije učinio. Iz spisa je vidljivo da je za Beroš usluge vještačenja u slučaju G. Đ., kojeg nije osobno pregledao, naplatio 1500 kuna.

A da to nije jedina parnica u kojoj se Beroš ne odaziva na sudske pozive, pokazuje i sudski zapisnik s ročišta koje je sutkinja zagrebačkog Općinskog suda Snježana Karlešić zakazala za 9. veljače ove godine. Iz zapisnika se vidi da su na ročište došli svi pozvani osim sudskog vještaka Beroša, koji je uredno primio sudski poziv, ali se nije odazvao, niti ispričao za izostanak. Radi se o sudioniku prometne nezgode koji je pokrenuo parnicu još 2015. zbog trzajne ozljede vrata.