Trumpov zamjenik o Europi: Njemačka je 'idiotska', UK 'islamistički', a Orban?

Slično kao i Trump, Vance je pohvalno govorio o mađarskom premijeru Viktoru Orbanu. “U Mađarskoj pod Orbanom nude zajmove novovjenčanim parovima koji se kasnije opraštaju ako su ti parovi doista ostali zajedno i imali djecu. Zašto to ne možemo učiniti ovdje? Zašto zapravo ne možemo promicati stvaranje obitelji?", rekao je 2021.

Vance je oštro kritizirao odluku Bruxellesa da uskrati sredstva Mađarskoj i Poljskoj zbog zabrinutosti za demokraciju i vladavinu prava. “Znate, EU je držala podalje od Mađarske milijarde dolara obećane pomoći zbog njezinih stavova o Ukrajini. Zarobila je milijarde dolara obećane pomoći od prethodne vlade u Poljskoj, zbog stajališta konzervativne poljske vlade”, rekao je u intervjuu u veljači. “To nije poredak temeljen na pravilima. To je Europa, iz Bruxellesa i Berlina, koja nameće liberalne imperijalističke poglede ostatku kontinenta.”

Vance je također pozvao na "de-woke-ifikaciju" škola i citirao Orbana kao inspiraciju u pojavljivanju na desničarskom podcastu prošlog rujna. “Što radite u ministarstvu obrazovanja? Pa, učinite ono što je Viktor Orban napravio u Mađarskoj.. Više ne smijete podučavati kritičku rasnu teoriju, više ne smijete podučavati kritičku rodnu teoriju - nije vam dopušteno to činiti i dobijati državni novac.”

O Njemačkoj

Njemačka energetska politika je "idiotska", prema Vanceu. “Ponašanje Njemačke u ovom ratu je sramotno i uvredljivo je za naše glasače", bjesnio je na društvenim mrežama u ožujku prošle godine. “Zašto američki porezni obveznici subvencioniraju idiotsku njemačku energetsku politiku i slabu obrambenu politiku? Misterij." U članku za Financial Times, naveo je da "Njemačka troši znatno više od Francuske na obranu svake godine, s malo toga ima za pokazati." Francuska vojska uključuje šest vrlo sposobnih kombiniranih oružanih brigada... ali Bundeswehr jedva može sakupiti jednu brigadu spremnu za borbu,” rekao je.

Vance je također komentirao rastuću popularnost krajnje desnice u Njemačkoj u intervjuu u veljači, tvrdeći da je "AfD-u dobro" zbog "rastućeg otpora masovnoj migraciji".

O U.K.

Britanski ministar vanjskih poslova David Lammy ubraja Vancea među svoje prijatelje, ali to nije spriječilo američkog senatora da prozove UK "islamističkom zemljom". Na konferenciji konzervativaca prošlog tjedna rekao je da je nedavno razgovarao s prijateljem o jednoj od velikih opasnosti u svijetu - nuklearnoj proliferaciji .“I govorio sam koja je prva istinski islamistička zemlja koja će dobiti nuklearno oružje, i mislili smo, možda je to Iran, znate, možda se Pakistan već na neki način računa, i onda smo nekako konačno odlučili možda je to zapravo Velika Britanija, budući da su laburisti upravo preuzeli vlast.”