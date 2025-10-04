Što domaćini kažu o Dinamovom gostovanju u Srbiji: 'Samo nam još prosvjedi fale'

Maccabi iz Tel Aviva je u četvrtak na stadionu lokalnog kluba TCB Bačka Topola izgubio s 1-3 od Dinama. Ondje će ugostiti i danski Mydtylland, francuski Lyon i talijansku Bolognu.

"Zbog okupacije i genocida koji Izrael provodi nad Palestincima, te ratnih zločina u Pojasu Gaze, trebao bi biti izbačen iz natjecanja, a ne igrati u našem mjestu", kaže 41-godišnji stanovnik Bačke Topole. Zamolio je za anonimnost jer "ne zna kakve bi posljedice mogao imati zbog izjave".

Uoči početka utakmice s Dinamom šetao je psa pored stadiona oko kojega nije bilo gotovo nikoga. Maccabi, jedini predstavnik Izraela u europskim natjecanjima ove sezone, ne prodaje ulaznice domaćim stanovnicima. Klub TCB Bačka Topola, koji im ustupa stadion, dobije 50 karata. Ostale prodaje navijačima Maccabija i gostujućim ekipama, ali UEFA ovaj put nije dopustila prodaju Dinamovim navijačima.

"Nema smisla uopće igrati bez publike", kaže susjeda iz obližnje zgrade. Dodaje da nema ništa protiv igranja kluba iz Izraela na tom stadionu s 4.500 mjesta.

Maccabi je upravo i odabrao Bačku Topolu za domaćinstvo europskih utakmica jer je riječ o pomalo izoliranom vojvođanskom mjestu na sjeveru Srbije, s čijom vladom izraelska ima prisne odnose, a također i sa susjednom Mađarskom. Neki stanovnici nisu niti znali da se igra utakmica.

"Sve protječe mirno", kaže izraelski djelatnik sigurnosti, koji na parkiralištu uz stadion provjerava akreditacije.