‘Što ako bude potres? Dva nosiva zida u stanu na 3. katu naše zgrade više ne postoje!'

Tema o srušenim nosivim zidovima koji ugrožavaju statiku stambenih zgrada, kojom se Slobodna Dalmacija bavila proteklih tjedana, imala je velikog odjeka među Splićanima. Građani su splitski dnevnik zatrpali dojavama o baš takvim situacijama u njihovim zgradama i neboderima, tražeći pomoć u rješavanju muke koja ih muči godinama, neke i desetljećima

Većina situacija vukla je za sobom niz popratnih problema - od prijava policiji, prijetnji smrću vatrenim oružjem, čak i fizičkih sukoba i velikih netrpeljivosti, što je uglavnom dovelo građane do toga da odustanu od borbe.

Negdje su se nosivi zidovi rušili na prvom, negdje na posljednjem katu, no svaki slučaj ima zajedničku nit - svi čitatelji koji su kontaktirali Slobodnu Dalmaciju navode da im uglavnom nisu pomogle institucije u koje su polagali sve nade, posebno ističući - građevinsku inspekciju.

Jedan od slučajeva koji ostavlja bez riječi je rušenje nosivih zidova u prizemlju zgrade od 11 katova u Dubrovačkoj ulici, pokraj konkatedrale svetoga Petra. Slučaj je prijavio bivši stanar, koji je baš zbog takve situacije odlučio prodati stan. U trenutku njegovog odlaska, slučaj je bio na sudu već više od deset godina (šteta je, kaže on, počinjena krajem 90-ih).

Tadašnji korisnik poslovnog prostora u prizemlju nosive zidove je uklonio kako bi dobio veliki izložbeni prostor. Nije to jedini takav primjer, poznato je da su isto radili i Zagrepčani pa su brojni problemi nastali prilikom prošlogodišnjeg potresa.

No, nitko od stanara koji su se obratili Slobodnoj nije imao potpunu popratnu dokumentaciju kojom bi dokazali svoje tvrdnje. Upravo to, čini se, je velik problem u ovakvim situacijama. Otvori li vam ili probije susjed nosivi zid u svom stanu, jako teško ćete doći do dokaznih materijala i dokumenata.

No, to nije slučaj kod stanara u ulazu broj 3 u Ulici Šime Ljubića, piše Slobodna Dalmacija.

Širenje blagovaonica

Naime, ta je zgrada od šest katova specifična jer su prije dvadesetak godina gotovo svi stanovi proširili površinu blagovaonice ili kuhinje, izbacujući prozore na južnoj strani zgrade prema ulici, što su kasnije i legalizirali.

Izbacivanjem prozora prema jugu, dijelovi izvorno vanjskih nosivih zidova postali su unutarnji zidovi. Problemi, tvrde, počinju kada je u stan na trećem katu, nakon što je deset godina bio prazan, došla nova vlasnica sredinom svibnja prošle godine i počela kompletno renoviranje. Stanari su posumnjali kako je uklonjen jedan od nosivih zidova.