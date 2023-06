Stiže novo pogoršanje: U nedjelju na kopnu pljuskovi i kiša češći

Na sjevernom Jadranu djelomice i pretežno sunčano, a uz mjestimice više oblaka mogući su lokalni pljuskovi, osobito poslijepodne. Puhat će slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak; navečer bura u jačanju uz sve veću valovitost mora. Jutarnja temperatura duž obale od 18 do 21°C, a danju do 28°C.

Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku u Dalmaciji će biti u nedjelju. Ponegdje se očekuju pljuskovi s grmljavinom, najvjerojatniji poslijepodne u zaobalju, a u noći i ujutro pema otvorenome moru. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni te bura, osobito prema kraju dana. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28°C, najniža uz more oko 19°C.

Podjednako sutra i na južnom Jadranu - uz promjenjivu naoblaku moguća je mjestimična kiša i poneki grmljavinski pljusak, u prvom dijelu dana vjerojatniji na moru, a zatim duž obale. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz malo i umjereno valovito more. Temperatura od 20°C ujutro do 27°C danju".