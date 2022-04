Stipić: 'Dobili smo više nego što je Vlada nudila, ali manje od onog što smo zahtijevali'

Vlada i sindikati postigli su dogovor o novim kolektivnim ugovorima državnih i javnih službi. Nakon više od 3 sata posljednjeg, 14. kruga pregovora, na koji je na sindikalni zahtjev došao i premijer Andrej Plenković, dogovoreno je povećanje osnovice plaće za 4 posto od 1. idućeg mjeseca te naknada za prijevoz od kunu i 35 lipa po kilometru

'Imam prve reakcije s terena i one su dosta dijabolične. Dakle ima različitih reakcija što je bilo i za očekivati. U svakom slučaju kada uđete u ovaj posljednji sastanak s određenim očekivanjima, a mi smo ušli, moramo biti pošteni i reći - mi smo danas dobili više nego što je Vlada nudila na posljednjem sastanku, ali smo dobili manje od onoga što smo zahtijevali. I to je prava istina.

Moramo biti pošteni i reći - mi smo danas dobili više nego što je Vlada nudila na posljednjem sastanku, ali smo dobili manje od onoga što smo zahtijevali. I to je prava istina, rekao je u središnjem Dnevniku HTV-a predsjednik Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod Željko Stipić.

Mi smo zahtijevali više, pitanje je li to u ovom trenutku bilo realno. U svakom slučaju, što se tiče osnovice - mislim da je 4 posto znači pristanak na smanjenje cijene našega rada, svjesni ovih okolnosti, mi smo na to pristali. Što se tiče prijevoza - mislim da je jako važno da smo ovaj korektivni mehanizam od 10 posto ugradili, to je čak važnije od ovih 1.35, da naši ljudi u slučaju divljanja cijena budu zaštićeni, poručio je Stipić.



U rujnu se nastavljaju pregovori. Na pitanje ostaje li njihov zahtjev 2 + 2, Stipić je odgovorio kako to ovisi o tome kako će se stvari odvijati.



'Planira se u ovoj zemlji inflacija od nekih 6, više od 6 posto. Vidjet ćemo, ako to bude išlo na više, sigurno je da će i zahtjevi sindikata biti povećani. Mi smo si dali nekakav time-out, dali smo si ta 4 mjeseca i onda ćemo vidjeti na čemu smo. Mi ne mislimo da će vlada biti nepopustljiva i slučaju da okolnosti stvarno budu takve da se naš rad obezvrjeđuje, rekao je Stipić.



Na pitanje zaslužuju li djelatnici u javnim državnim službama više od onoga što je danas dogovoreno pomoćnik ministra rada Dražen Opalić odgovorio je kako "nikad nije dovoljno".



'Osobno izražavam zadovoljstvo što smo danas postigli sporazum. Drago mi je da je sindikalna strana u svojim izjavama izrazila zadovoljstvo postignutim sporazumom. Čujte, nikad nije dovoljno, ali državni će proračun izdvojiti milijardu i 100 milijuna kuna za ovu godinu za ovo povećanje. Trebalo je naći ta sredstva, ona će biti osigurana u rebalansu proračuna. U ovom trenutku ne znamo od kud ćemo uzeti taj iznos, treba pričekati rebalans državnog proračuna.



Naravno da ćemo osigurati sredstva i isplatiti to što smo potpisali. U zadnjih 6 godina mandata ove Vlade sve što smo potpisali, to smo i ispoštovali. Vlada je ozbiljna, pregovori su trajali toliko kako bi se izračunalo, pokušalo procijeniti situaciju koja će biti u okruženju i u zemlji, da vidimo nakon turističke sezone kakva će biti situacija za daljnje razgovore. U ovom trenutku ovo je ono što je realno, što je moguće što se tiče tereta državnog proračuna, naglasio je Opalić.



Stipić kaže kako je sama najava štrajka također oblik sindikalne borbe.



'Mi smo znali da onoga trenutka kada više nije bilo prostora, tada smo uputili zahtjev da se i premijer uključi u pregovore jer je vladina strana bila nepopustljiva. Mi to nismo radili s figom u džepu, mi smo stvarno računali s tim štrajkom i krenuli smo se pripremati za njega. Vi znate da među tih 11 sindikata postoje oni koji imaju jako bogato štrajkačko iskustvo', rekao je Stipić.