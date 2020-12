Splićanin s upalom pluća i gušterače te covidom napustio bolnicu: 'Ovakvih uvjeta nema nigdje na svijetu, nema tople vode, žalim liječnike i sestre'

Na području Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 192 obrađena testa danas je 76 novooboljelih osoba. Na bolničkom liječenju nalazi se 209 COVID pozitivnih osoba u KBC-u Split dok se 16 osoba nalazi na respiratoru.Splitska bolnica poprilično je opterećena priljevom novih pacijenata iako još nije u planu aktiviranje Spaladium Arene.

'Pod cijenu života napuštam splitsku bolnicu na Firulama. Od 2.12. samo imao temperaturu, oko 39. Liječnici su se prepali, a tek 13. prosinca sam poslan na Zarazno. Tamo sam bio dva dana, a danas me je prebacilo na Odjel ortopedije na 1. katu na Križinama ', kaže Splićanin.

Liječnici su mu dijagnosticirali upalu pluća i upalu gušterače. 'To je opasno po život. Na drugom testiranju je utvrđeno da sam pozitivan na koronavirus. Danas sam se poželio tuširati, no na ovom odjelu ne postoji topla voda. Ne zna s čim se peru instrumenti kada ne postoji topla voda. WC su zajednički muški i ženski. Odlučio sam samoinicijativno izići iz bolnice, ne vjerujem da u svijetu ne postoje ovakvi uvjeti za pacijente', požalio nam se sugovornik.



'Stanje mi je bilo vrlo teško, potom se malo popravilo, ali kada je došlo do toga da nemam tople za tuširati se, odlučio sam na svoju odgovornost napustiti odjel. Otići ću kući odmoriti se', kazao nam je Splićanin nakon što je potpisao otpusno pismo.



Kaže da mu je žao liječnika i sestara, jer oni daju sve od sebe da naprave najbolje u ovoj teškoj situaciji, no da je šokiran uvjetima u kojima oni moraju raditi i uvjetima u kojima neki pacijenti moraju boraviti. Za komentar su na portalu pitali i ravnatelja bolnice Julija Meštrovića, no do trenutka objave teksta ostao je nedostupan.