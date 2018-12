Spačva, Projekt Slavonija prije Projekta Slavonija

Projekt Slavonija pokrenut je kako bi se osiguralo 2,5 milijardi eura (18,75 milijardi kuna) iz EU fondova isključivo za projekte na području pet slavonskih županija

Onemogućavanje razvoja

Konstantan rast potražnje za Spačvinim proizvodima na međunarodnom tržištu nudi mogućnost zapošljavanja još 200 zaposlenika.

Međutim, zapošljavanje dodatnih radnika onemogućeno je Pismom razumijevanja Hrvatske gospodarske komore i udruženja. Naime, Spačva bi danas zapošljavala više od 1 000 radnika da na temelju Pisma razumijevanja za ugovaranje okvirnih i godišnjih ugovora za kupoprodaju trupaca nije dobila 10 posto manje sirovine. Ta se odluka direktno protivi svemu što Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem želi postići ovim projektom. Onemogućuje se porast zaposlenosti u Slavoniji te daljnji razvoj poduzetništva.

Prema procjeni Državnoga zavoda za statistiku, sredinom 2016. godine u pet istočnohrvatskih županija živjelo je ukupno 755 615 stanovnika, dok se do 2030. godine očekuje daljnji demografski pad, i to na 656 540 stanovnika. Želimo li taj negativan trend zaustaviti, nužno je ljudima ponuditi posao. Spačva to želi, a sada joj za to samo nedostaje – sirovina. I to količina sirovine koja joj po stupnju finalizacije i pripada.

www.spacva.eu