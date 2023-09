Sotona postala sastavni dio ruskog nuklearnog arsenala, domet joj je 18.000 km

Sustav Sarmat (na zapadu poznate pod nadimkom Sotona) može biti naoružan nuklearnim bojevim glavama. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u lipnju da će ta raketa uskoro biti spremna za raspoređivanje.

Smještena u podzemnim silosima, raketa može nositi do 15 nuklearnih bojevih glava, po ruskim dužnosnicima. No američki vojni dužnosnici procjenjuju da ih može nositi do deset.