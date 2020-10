Šostar: Sutra očekujem preko 200 novozaraženih u Zagrebu. Predlažemo maske na otvorenom, mora se krenuti s kaznama

Drugi dan zaredom Zagreb postavlja rekord po broju novozaraženih. Ima li grad rješenje za ovu situaciju? Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' Zvonimir Šostar kaže da jednostavnog rješenja nema, jer nema jednog žarišta koje bi se moglo ugasiti

'U ponedjeljak krećemo s prijedlogom novih mjera, to su maske na otvorenom. Maska nije problem da se nosi kontinuirano. Italija je uspjela suzbiti drugi val maskama', rekao je Šostar.

'Ja očekujem preko 200 novozaraženih i preko 600 u samoizolaciji. Situacija je ozbiljna, virus nije oslabio. Brine me kao liječnika što je sve više starijih oboljelih', kaže Šostar te ističe da je vrijeme za nove mjere.

'Ova eksplozija u Zagrebu je samo rezultat naše nediscipliniranosti i neodgovornosti', kaže ravnatelj Zavoda.

'Očito se mora krenuti s kažnjavanjem'

Šostar kaže da novi lockdown ne dolazi u obzir jer gospodarski država to ne bi mogla izdržati.

'Ali očito će se morati brzo krenuti s oštrijim mjerama, dakle s kažnjavanjem onih koji se ne pridržavaju mjera jer im to omogućava Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti', rekao je Šostar te zaključio kako bi on nenošenje maske kažnjavao s 300 do 400 kuna, nakon čega, vjeruje, ne bi više bilo ljudi koji se ne pridržavaju mjera.