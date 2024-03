Šošić: Inflacija ne jenjava zbog rasta plaća, na vidiku je novi problem

'Rekao bih da članovi upravnog vijeća hoće vidjeti da se rast plaća postupno usporava, da profiti poduzeća koji su u 2022. značajno pridonijeli rastu inflacije, također apsorbiraju dio toga rasta troškova rada i da se onda ukupna inflacija približava ciljanoj razini.

Na pitanje je li turistička sezona faktor rizika za inflaciju rekao je da je.

'Rast cijena je vrlo prigušen trenutno. Mi vidimo da su cijene narasle u odnosu na one prije dvije-tri godine, ali one trenutno ne rastu snažno. Ovih 4,8% to je uglavnom posljedica onoga što se dogodilo prošlo ljeto. Znači, kada su cijene rasle puno snažnije nego što je to sezonski uobičajeno. Znači, jedna jako dobra turistička sezona sigurno nosi nekakav rizik. To je rizik za inflaciju. Mi očekujemo spuštanje prosječne stope na nekih 3,5% u ovoj godini, ali ona bi se mogla do ljeta, do jeseni spustiti na 3%, čak i ispod toga', istaknuo je.