Snijeg je zabijelio Hrvatsku, a bit će ga i idućeg tjedna

Zimski uvjeti potrajat će još sigurno tjedan dana, možda i dulje. Ipak, vrijeme će se u nedjelju smiriti pa je slab snijeg moguć još samo prijepodne u gorju. U prva dva dana sljedećeg tjedna djelomice sunčano, ujutro na kopnu s maglom, a na Jadranu u utorak jačanje juga.

Nove oborine vrlo su vjerojatne sredinom tjedna. U nedjelju u istočnoj Hrvatskoj djelomice sunčano, ujutro ponegdje uz maglu i bez oborina. Jutarnja temperatura od -4 do -2 °C, a najviša dnevna oko 4 °C. Podjednake vrijednosti i u središnjoj Hrvatskoj, uz hladno jutro s minusima i mjestimičnom maglom, nakon koje će biti djelomice sunčano. Slabog snijega još ujutro može biti u gorskim krajevima, ali ne i poslijepodne, javlja HRT.

Na sjevernom Jadranu još manje oblaka, uz slabu do umjerenu buru, ujutro još podno Velebita i jaku. Jutarnja temperatura u gorju od -5 do -3 °C, a relativno hladno će biti i na moru. Dnevna temperatura u gorju oko 2 °C, na moru od 7 do 9 °C. U Dalmaciji uz promjenljivu naoblaku još povremena mjestimična kiša.