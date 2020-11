Šmit: Bolnički sustav se polako slomio, odgovorni su Stožer i Vlada sa smiješnim mjerama, to je kamilica

Broj aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom u Hrvatskoj danas ukupno 19 079. To je ogroman problem za čitav zdravstveni sustav, pogotovo bolnice. U COVID bolnici u Dubravi prije dva dana otvorena je peta jedinica intenzivnog liječenja. Ona je danas puna. Liječnici su već dulje vrijeme nezadovoljni i traže strože mjere. Borbu liječnika u bolnicama i nove mjere za RTL Danas je prokomentirala predsjednica udruge bolničkih liječnika Ivana Šmit.

''Mogu reći, polako nam se sustav zbilja slomio. Neke bolnice su to već osjetile na svojim leđima, poput Čakovca, Varaždina, a vrlo vjerojatno se i Sisak bliži tom neslavnom rekordu, kao i sve ostale županijske bolnice. Moram priznati da se traži krevet više i u intenzivnim pogonima, ali i po odjelima koji se nažalost prenamjenjuju. Brojim se da smo s kapacitetima na pojedinimi mjestima u pojedinim bolnicama zbilja došli do limita'', kazala je Šmit RTL-u.

''Mi smo dovoljno rano, dovoljno jasno i dovoljno čvrsto upozoravali da mjere trebaju biti donesene puno ranije. One brojke koje su bile prije tri ili četiri tjedna su govore upravo ovim trendovima koje osjećamo na svojim leđima danas i koje, nažalost, pacijenti preživljavaju ili ne preživljavaju, one su posljedice nečinjenja i one su isključivo odgovornost Stožera i Vlade Republike Hrvatske'', rekla je odlučno Šmit.

Nove mjere Šmit je nazvala smiješnima. Predsjednica Hrvatske udruge bolničkim liječnika mjere je opisala kao kamilicu i tvrdi da su trebale biti donesene puno ranije.

'Ne mogu vjerovati da smo kao društvo dosegli onu razinu u kojem nam je normalna brojka od 40 ili 50 dnevno umrlih od jedne zarazne bolesti. To je apsurd. s kojim se mi liječnici apsolutno ne možemo danas složiti niti reći da je to nešto što je očekivano ili normalno'', izjavila je liječnica.

Šmit upozorava da virus cirkulira u pučanstvu i da više nitko nema kontrolu nad kretanjem virusa. Tvrdi da je trebalo napraviti nekoliko lockdown sistema, da se uspije poloviti ponovo sustav praćenja. To je jedino što se dokazalo učinkovitim, S obzirom da mjere dozvoljavaju okupljanje od 25 ljudi na jednom mjestu, to i dalje nisu mjere koje će zaustaviti širenje ovih brojeva, vjeruje Šmit.

''Zahtijevat ćemo u određenom trenutku od Vlade da donese jasne smjernice koje pacijente ćemo liječiti u bolnici, koje stavljati na respiratore, a koje nećemo, jer bojimo se da bi tih trenutaka u svim bolnicama moglo biti i to vrlo skoro'', zaključuje Šmit.